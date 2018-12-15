"الحجر" لمنزل أكثر رفاهية وأناقة

أنمامد - 15 ديسمبر/ كانون الأول/ - كان "الحجر" يرمز قديماً للصلابة والقسوة نظراً لارتباطه الوثيق ببناء القلاع والحصون، والمباني القديمة "العتيقة" . لكن في الفن الحديث وجد خبراء الديكور والتصميم العالمي أن الأحجار ليست أبدا مصدراً للقُبح والقسوة.بل على العكس من الممكن أن تكون الأحجار مصدراً للأناقة والجمال والتناغم والاندماج مع الطبيعة.



وذلك إذا تم استخدامها وتوظيفها بشكل مثالي في أغراض تجميلية داخل المنزل؛ لتحتل الأحجار مكاناً بارزاً في عالمنا العصري باستخداماتها المتنوعة في ديكور المنزل الداخلي. وتتمتع الأحجار بصلابة عالية وأناقة غير متناهية، كما أنها سهلة التنظيف ومقاومة للخدوش وحالات الطقس المختلفة والرطوبة. وأيضاً هي عازلة للحرارة، وتدوم لسنوات طويلة بالرونق ذاته. وكلما نظرنا إليها نستشعر فيها عبق البيوت القديمة، والآثار الرائعة في بلادنا العربية، والتي تتشارك في بناءها وتصميماتها الداخلية خامات منوعة وراقية من الأحجار، التي وكلما زاد عمرها ازدادت هي قيمة وجمالاً.



