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رفاهيّة - هندسة و تصميم
فيات كرايسلر" تعتزم تصنيع سيارة ألفا روميو الرياضية
    انسامد - 3 ديسمبر - كانون اول - تعتزم مجموعة فيات كرايسلر لصناعة السيارات تعزيز مواقع الإنتاج الضعيفة في إيطاليا بخطط لتصينع سيارة جديدة طراز ألفا روميو، رياضية ومدمجة متعددة الأغراض، وأيضا أول سيارة كهربائية في أوروبا، وفقا لمصادر مطلعة على الموضوع.

    ووفقا لوكالة أنباء "بلومبرج" الاقتصادية الامريكية، ستقوم فيات بتصنيع السيارة ألفا روميو الرياضية متعددة الاستخدامات "اس يو في" في مصنعها بمدينة بوميليانو، مسقط رأس نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو، وانتاج سيارة كهربائية طراز فيات 500 في مصنع ميرافيوري بتورينو، في محاولة لبناء مستقبل أفضل لموقع فيات التاريخي.

    وتقلصت قوة العمل في مصنع ميرافيوري إلى أقل من 3000 عامل، بعدما كان المصنع يضم 50 ألف عامل في سبعينيات القرن الماضي.

    ومن المنتظر أن يتم تصنيع موديل ثان يحمل علامة جيب في جنوب إيطاليا.

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