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رفاهيّة - هندسة و تصميم
البارابيا تورمالين حجر الفخامة في المجوهرات
    أنسامد - 26 نوفمبر/ تشرين الثاني/ - أصدرت ماركة Claire's أحدث أشكال الدبابيس والبروشات الحديثة من الكريستالات اللامعة،ومجموعة البروشات بجانب تشكيلة اكسسوارات نسائية لعام 2018 وهذه الإكسسوارات الرائعة مصنوعة من الأحجار الكريمة، ومن اهم ما يميز التصاميم الخاصة بالمجوهرات الحديثة، تلك الاحجار التي تمتاز بشكلها اللامع، ومن اهم هذه الاحجار حجر الباربيا تورمالين، ذلك الحجر الذي يتسم بالفخامة، لذا يستخدم في العديد من التصاميم العصرية المجوهرات الانيقة.

    ومن اهم ما يميز هذه المجموعةالاعتماد على العديد من الالوان المختلفة.

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