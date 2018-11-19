لامبورغيني تدخل عالم صناعة السيارة حسب مواصفات الزبون

اسامد - 19 نوفمبر - تشرين الثاني - سيارة لومبرجيني SC18 تمثل
خطوة جديدة تقترب عبرها لمبرجيني أكثر فأكثر من عالم صناعة
السيارات وفق الطلب ، والتي ينتج عنها تحف نادرة لا يوجد منها سوى
نسخة واحدة فقط على مستوى العالم .
صحيح أن هذا النوع من السيارات النادرة ليس جديداً على الصانع
الإيطالي ، ولكن هذه السيارة تعتبر مميزة لأكثر من سبب ، ففي
البداية هذه السيارة ليست من بنات أفكار مصممي لومبرجيني وحدهم ،
حيث شارك الزبون في وضع التصميم الجنوني لهذه السيارة بالتعاون مع
مهندسي الشركة .
كما شارك في وضع وتنفيذ هذا التصميم الشرس قسم (لامبورجيني سكوادرا
كورسه) الخاص بالسباقات ، وهو ما يعني أن مهمة السيارة الأولى هي
التفوق على المنافسين والسيطرة على حلبات السباق ، على الرغم من أن
لومبرجيني تقول أن السيارة مرخصة قانونياً للسير على الطرق العامة
.
وهكذا فأصبح لدينا سيارة خارقة تعتمد على سيارة لومبرجيني
أفينتادور وضع تصميمها الزبون الذي لم تكن سيارة أفينتادور العادية
كافية بالنسبة له ، وبالتعاون مع مصممي لومبرجيني بالإضافة إلى
لمسات إبداعية وضعها فريق لومبرجيني المختص بالسباقات لمنح السيارة
مستوى مميزاً من الديناميكية الهوائية .
هذه التعديلات ليست جمالية فحسب ، فمع تدخل فريق (سكوادرا كورسه)
حصلت السيارة على فتحات تهوية على غطاء المحرك مستوحاة من سيارة
هوراكان GT3 EVO ، كما نشاهد المزيد من تأثير هوراكان على الجوانب
وفي الخلف مع واقيات إطارات وحواف وفتحات تهوية مستوحاة من السيارة
.
ويمكن أيضاً تعديل الجناح الخلفي الكبير المصنوع من الياف الكربون
في ثلاث وضعيات مختلفة لتحقيق قوة ضاغطة أكبر أو من أجل انسيابية
أفضل للسيارة عند السير بسرعات عالية .
أما القلب النابض لوحش لومبرجيني الجديد فهو محرك V12 سعة 6.5 لتر
تلقائي التزود بالهواء (بدون تيربو) ، فيما تم تعديله ليولد قوة
770 حصان و 720 نيوتن.م ، ويتصل به قير أوتوماتيكي من 7 سرعات ،
ومع الهيكل الخارجي المصنوع من ألياف الكربون ( كاربون فايبر)
واستخدام المزيد من المواد خفيفة الوزن لا بد أن السيارة تحقق
أرقاماً أدائية مميزة ، إلا أن هذه الرقام غير متوفرة حتى اللحظة
للأسف !