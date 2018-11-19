لامبورغيني تدخل عالم صناعة السيارة حسب مواصفات الزبون

اسامد - 19 نوفمبر - تشرين الثاني - سيارة لومبرجيني SC18 تمثل خطوة جديدة تقترب عبرها لمبرجيني أكثر فأكثر من عالم صناعة السيارات وفق الطلب ، والتي ينتج عنها تحف نادرة لا يوجد منها سوى نسخة واحدة فقط على مستوى العالم .



صحيح أن هذا النوع من السيارات النادرة ليس جديداً على الصانع الإيطالي ، ولكن هذه السيارة تعتبر مميزة لأكثر من سبب ، ففي البداية هذه السيارة ليست من بنات أفكار مصممي لومبرجيني وحدهم ، حيث شارك الزبون في وضع التصميم الجنوني لهذه السيارة بالتعاون مع مهندسي الشركة .



كما شارك في وضع وتنفيذ هذا التصميم الشرس قسم (لامبورجيني سكوادرا كورسه) الخاص بالسباقات ، وهو ما يعني أن مهمة السيارة الأولى هي التفوق على المنافسين والسيطرة على حلبات السباق ، على الرغم من أن لومبرجيني تقول أن السيارة مرخصة قانونياً للسير على الطرق العامة .



وهكذا فأصبح لدينا سيارة خارقة تعتمد على سيارة لومبرجيني أفينتادور وضع تصميمها الزبون الذي لم تكن سيارة أفينتادور العادية كافية بالنسبة له ، وبالتعاون مع مصممي لومبرجيني بالإضافة إلى لمسات إبداعية وضعها فريق لومبرجيني المختص بالسباقات لمنح السيارة مستوى مميزاً من الديناميكية الهوائية .



هذه التعديلات ليست جمالية فحسب ، فمع تدخل فريق (سكوادرا كورسه) حصلت السيارة على فتحات تهوية على غطاء المحرك مستوحاة من سيارة هوراكان GT3 EVO ، كما نشاهد المزيد من تأثير هوراكان على الجوانب وفي الخلف مع واقيات إطارات وحواف وفتحات تهوية مستوحاة من السيارة .



ويمكن أيضاً تعديل الجناح الخلفي الكبير المصنوع من الياف الكربون في ثلاث وضعيات مختلفة لتحقيق قوة ضاغطة أكبر أو من أجل انسيابية أفضل للسيارة عند السير بسرعات عالية .



أما القلب النابض لوحش لومبرجيني الجديد فهو محرك V12 سعة 6.5 لتر تلقائي التزود بالهواء (بدون تيربو) ، فيما تم تعديله ليولد قوة 770 حصان و 720 نيوتن.م ، ويتصل به قير أوتوماتيكي من 7 سرعات ، ومع الهيكل الخارجي المصنوع من ألياف الكربون ( كاربون فايبر) واستخدام المزيد من المواد خفيفة الوزن لا بد أن السيارة تحقق أرقاماً أدائية مميزة ، إلا أن هذه الرقام غير متوفرة حتى اللحظة للأسف !