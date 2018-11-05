فندق "المنارة" في العقبة يطلق العنان لتجربة رفاهية جديدة

أنسامد - 5 نوفمبر / تشرين الثاني/ - أعلنت فنادق ومنتجعات "ذا لكشري كولكشن" العالمية عن افتتاح فندقها الأول في الأردن المطور من قبل شركة "إيجل هيلز" - الأردن، الذي يضم 207 غرف منها 43 جناحا وفيلتين؛ ويقع في سرايا العقبة دامجا تراث الأردن العريق وتاريخها الغني عبر الهندسة المعمارية التقليدية، والديكورات الفخمة، والمناطق الخلابة مع تجربة الإقامة الفاخرة التي يوفرها للزوار. وحول هذه الخطوة، علق السيد "أليكس كيرياكيديس" - الرئيس والمدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماريوت الدولية- قائلا: "إن افتتاح فندق المنارة يعد بوابة دخول "ذا لكشري كولكشن" إلى الأردن، فضلا عن كونه العلامة التجارية الأولى لماريوت الدولية في العقبة ثغر الأردن الباسم". وأضاف: "نتطلع لمنح الراغبين في اكتشاف التفرد تجربة سفر فريدة غنية بكرم الضيافة الأردنية". ومن جانبه، عبر السيد عبد الله الفريحات - المدير التنفيذي للعمليات في شركة "إيجل هيلز" - الأردن - قائلا: "يسر إيجل هيلز الأردن الاستمرار في توسيع شراكاتها مع شركة ماريوت الدولية، وباعتبارنا المطور العالمي الأول في الأردن، يسعدنا أن نجلب علامة تجارية عالمية إلى مدينة العقبة، التي تجمع تاريخ الأردن العريق وسحرها الآسر مع الرفاهية المعاصرة". وعن لقاء الطراز العالمي بالضيافة الشرق الأوسطية، يأتي تصميم الفندق ليسرد الحكايات الشرق أوسطية الساحرة، والتراث الأصيل، علاوة على استحضاره لرونق وجمال البلاد، فضلاً عن أن "سامويل كريشونز" أسهمت في إضفاء أصالة التصميم العربي على كافة التفاصيل الداخلية للفندق، وبالنسبة لغرف الفندق الـ 207 ، فهي تتميز بشرفات جذابة، ونوافذ تمتد من الأرض حتى السقف مع إطلالة خلابة، أما الأثاث فهو محاك بتقاليد متوارثة، فبعضه مجمل بالخشب الداكن واللؤلؤ المكنون، في حين تضم العديد من الغرف مناضد يعتليها النحاس بالإضافة إلى زخارف أخرى.



