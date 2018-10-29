أجدد ما توفر من الرفاهية في سيارة رولز رويس فانتوم 2019

انسامد - 29 اكتوبر - تشرين الاول - بالرغم من أن قصور رولز رويس المتحركة يحتكرها الأثرياء فقط وليست متوفرة في متناول الجميع ، لكن هناك تكنولوجيا أصبح يمكن لعملاء الشركة الانجليزية طلبها على سيارة رولز رويس فانتوم 2019 ، السيارة الفارهة جداً .



التكنولوجيا الجديدة التي تحمل اسم Privacy Suite أصبح من الممكن طلبها على سيارة رولز رويس فانتوم 2019 لتوفر أعلى مستويات الخصوصية لركاب المقاعد الخلفية .



وبدون أي شك توفر جميع سيارات رولز رويس بكافة موديلات أعلى قدر من الخصوصية ، ولكن Privacy Suite تجعل من منطقة المقاعد الخلفية في سيارة رولز رويس فانتوم 2019 منفصلة بالكامل عن كافة العالم المحيط بها وحتى عن المقاعد الأمامية بنفس السيارة .



بضغطة زر واحدة سيفصل بين المقاعد الأمامية والخلفية في السيارة الفارهة رولز رويس فانتوم 2019 زجاج خاص يحمل اسم electrochromatic glass ، ليوفر هذا الزجاج عزل تام وليعطي القرار لركاب المقاعد الخلفية بتعتيمه أو بقائه بشكل شفاف يمكنهم من مشاهدة الطريق أثناء تحرك السيارة وفقاً لرغبتهم .



وتشتمل إضافة Privacy Suite على توفير خيار آخر من ستائر النوافذ الجانبية والخلفية في سيارة فانتوم لضمان قدر هائل من الخصوصة حتى لو تم فتح هذه الستائر من قبل ركاب المقاعد الخلفية .



أهم ما يوفره هذا العزل هو خيار الحجب الصوتي الكامل لركاب المقاعد الخلفية عن ركاب المقاعد الأمامي ، ويمكن التواصل بينهم فقط من خلال جهاز اتصال داخلي للتحدث مع السائق واخباره بأي تغييرات على الوجه المطلوب الوصول إليها ، وليس هذا فحسب توجد فتحة خاصة يتحكم بها ركاب المقاعد الخلفية تسمح بتمرير الأوراق والمستندات بين المقاعد الأمامية والخلفية .



كما توفر إضافة Privacy Suite شاشتين قياس 12 إنش متصلتين ببرمجيات السيارة تمكن ركاب المقاعد الخلفية بالتحكم بنظام الترفيه والمعلومات الأساسي في طراز رولز رويس فانتوم 2019 .



بلغ سعر رولز رويس فانتوم بجيلها الثامن يبدأ من 530,900 دولار أمريكي أي ما يعادل 1,991,000 ريال سعودي.



