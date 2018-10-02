داماك العقاريةيوقع شراكة عالمية مع مجموعة روبرتو كافالي

انسامد - 2 اكتوبر - تشرين الاول - أعلنت شركة 'ديكو' الدولية، ذراع الاستثمارات الاستراتيجية التابعة لشركة 'داماك العقارية' عن توقيع مؤسسها ورئيس مجلس إدارتها حسين سجواني، اتفاقية شراكة دولية مع دار الأزياء العالمية 'روبرتو كافالي'.



وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم إطلاق أول فندق من سلسلة فنادق 'أيكون'، والذي سيحمل لمسات الديكورات الداخلية الأنيقة من تصميم الدار، وليجمع بذلك بين فخامة تصاميم 'روبرتو كافالي' ونموذج الرفاهية الفاخر الذي تتبناه 'داماك العقارية' في عقاراتها بدبي، والتي تعد وجهةً سياحية مرموقة عالمياً، والمقر الرئيسي لشركة 'داماك العقارية'. ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع قرب انطلاق معرض ' سيتي سكيب جلوبال 2018'، أحد أكبر المعارض والمؤتمرات في مجال التطوير العقاري حول العالم بين 2 و4 أكتوبر. ويمثل المشروع الجديد صفحةً جديدة في مسيرة العلامة الناجحة في قطاع العقارات الفاخرة.



وتم عرض لمحة حصرية عن أول فندق يحمل توقيع 'روبرتو كافالي' وتصاميمه التي تعكس الطابع الجذاب والحيوي لتشكيلة الدار الفلورنسية لموسم ربيع وصيف 2019، على هامش أسبوع الموضة في ميلان.



وتم الإعلان عن البدء بالعمل على إنشاء هذا الفندق الرائد مطلع عام 2019.



قال جيان جياكومو فيراريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة 'روبرتو كافالي': "نتطلع بفارغ الصبر إلى العمل على أول فندق يحمل اسم علامتنا بالتعاون مع الشركة الرائدة 'داماك العقارية'. حيث أن مشاركة بصمتنا الخاصة في مشروعٍ يجمعنا باسم مهم بوزن 'داماك العقارية' يمثل خطوة واعدة وأساسية في مسيرة تطورنا في مجال نمط الحياة العصري. وفيما نواصل تعزيز محفظتنا، نؤكد الالتزام برؤيتنا الرامية لتقديم تصاميم رفيعة المستوى لإثراء حياة رواد الموضة والفن اليوم".



وتتمثل المنشأة الأولى التي تجمع العلامتين بفندق رائد من فئة 5 نجوم يضم 220 غرفة مجهزة بتصاميم 'روبرتو كافالي' الجذابة ضمن مشروع 'الصفوح' في دبي مارينا على بعد دقائق من بعض أهم المعالم السياحية الأشهر في العالم. وسيشرف برج الفندق على المشاهد الساحرة لأفق مدينة دبي للإعلام وممشى مرسى دبي، فيما يضم فندق 'روبرتو كافالي' مسبحاً يتماهى مع الأفق مع إطلالةٍ حصرية على نخلة جميرا.



كما سينفرد الفندق بمرافق ضيافة مذهلة، بما في ذلك مجلس خاص وجناح عرائس فاخر، إلى جانب مجموعةٍ من أفخر المطاعم وأركان المشروبات التي تستكمل تجربة الضيافة الأصيلة بأشهى أنواع المأكولات والمشروبات.



يُشار إلى أن الفندق الجديد ليس التجربة الأولى التي تثبت فيها مجموعة 'روبرتو كافالي' إبداعها في عالم التصميم الداخلي، حيث سبق أن أعلنت 'داماك العقارية' عن تعاونها مع دار الأزياء الشهيرة عام 2017 لتلبية الطلب المتزايد على العقارات التي تحمل توقيع دور الأزياء الفاخرة، ما أثمر عن إطلاق فلل 'جست كافالي' الأولى من نوعها بتصاميم داخلية تعكس إبداعات العلامة، ولتسجل مجموعة 'روبرتو كافالي' دخولها قطاع العقارات الفاخرة في دبي.



