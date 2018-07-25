"بورش" تصمم ساعة يد بسعر 3450 دولار احتفالا بالذكرى السبعين

أنسامد - 25 يوليو/تموز/ - صممت (بورش ديزاين) ساعة يد بمناسبة مرور 70 عام على تأسيس العلامة الألمانية للسيارات الرياضية، وتحمل الساعة إسم "1919 Datetimer 70Y Sports Car"، وهي تحاكي الإصدار المحدود لساعات (بورش) عام 1948، وذلك حينما ظهرت سيارات (Porsche 356) التي سبقت سيارات (Porsche 911).



وطرحت (بورش ديزاين) الساعة بسعر 2948 يورو ( 3450 دولار)، وذلك في متاجر ومراكز بورشه ديزاين، ولدى عدد من الموزعين المحددين.



ويبلغ قطر الساعة التي تطرح (بورش) عدداً محدوداً منها 42 ملم، وهي مصنوعة من التيتانيوم، ومضادة للماء حتى 10 بار، ومزودة بتقنية سويسرية تسمح لها بالعمل حتى 38 ساعة، وتحمل الساعة من الخلف شعار "70 عام".



قامت (بورش)بتزيين الساعة بعلامة لسيارة( Porsche 356)، وصممت عقارب الساعة وتفاصيلها بشكل مستحوى بالكامل من تلك السيارة، كما صنعت سوار الساعة من جلود ذات جودة عالية كتلك التي يتم استخدامها في صنع مقاعد سيارات بورش الرياضية.



تأسست (بورشه ديزاين) عام 1972 من قبل البروفيسور فيرديناند ألكسندر بورشه، بهدف نقل روح العلامة التجارية بورشه إلى مناطق مختلفة أبعد من صناعة السيارات.



