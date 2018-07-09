مرسيدس جي كلاس 2019 تصل الشرق الاوسط

انسامد - 9 يوليو / تموز - وصلت أسواق الشرق الاوسط سيارة مرسيدس جي كلاس 2019 الجديدة مع احتفالية مميزة أقيمت هذا الأسبوع في السركال أفينيو بدبي. وقدّمت الأمسية هذا الطراز الأسطوري المميز، والذي ينطلق بقفزة نوعية نحو حقبة جديدة كلياً من حيث التكنولوجيا، في حين يتمسّك بأصالته وإرثه الذي لا يُضاهى.



وبالرغم من أنها خضعت لأكبر عملية تغيير في تاريخها، تحافظ الفئة-G الجديدة على تصميمها الأيقوني، وتبقى معياراً أساسياً للأصالة والصلابة والفخامة، وذلك من حيث مستويات الراحة والأمان. وتكمن أسفل هيكلها الكلاسيكي شديد الصلابة، أحدث التقنيات المتطوّرة التي تمنح سائقيها أداءً أفضل من أي وقت مضى.



وتبدو الفئة-G الجديدة الآن أكثر من أي وقت مضى وكأنها مصنوعة من قطعة واحدة. فجميع الأسطح لديها تصميم مشدود أكثر، ومسحوب بصورة أكبر، في حين أن جودة السطح ترتقي إلى مستوى أعلى بكثير. ويؤدي هذا إلى فجوات ضيّقة ودقيقة جداً، وتحوّلات أكثر انسجاماً بين أجزاء السيارة. بالإضافة إلى ذلك، تشكّل أقواس العجلات والمصدات جزءاً لا يتجزّأ من الهيكل، وبالتالي لا تبدو وكأنها أجزاء مضافة.



بينما يحافظ الشكل الخارجي على الملامح الكلاسيكية المميزة، خضعت المقصورة الداخلية للفئة-G لعملية إعادة تصميم أساسية حديثة. ومع شخصيتها القوية على الطرقات الوعرة، وتجهيزاتها الفخمة من الدرجة الأولى، لطالما جمع الطراز بين النقيضين وفي تناغم منقطع النظير.



وتسمح وضعية "تريل" بأقصى أداء على الأسطح الملساء والموحلة أو الزلقة. أما وضعية "ساند"، فتعمل على تعديل الخصائص لتوفير ديناميكيات رياضية وتحكم أفضل وقدرات للتوجيه على المسارات الرملية الطويلة أو الكثبان الصحراوية. وتتعامل وضعية "روك" مع التضاريس الصخرية الشديدة والأكثر تطلباً، لا سيما مع الاحتكاك الشديد للمحور والرفع المتكرّر لعجلة واحدة أو أكثر.



