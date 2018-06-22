بيع اغلى سيارة في العالم ب 45 مليون دولار

انسامد - 22 يونيو / حزيران - تعتزم دار "آر.إم سوذبيز" طرح سيارة سباق من طراز فيراري 250 جي.تي.أو ويعود تاريخ تصنيعها إلى عام 1962 بأكثر من 45 مليون دولار في مزاد سيقام في أغسطس المقبل، لتصبح بذلك السيارة الاغلي في العالم.



وقالت صحيفة " لوفيجارو" في موقعها علي شبكة الانترنت إن السيارة من بين 36 سيارة فقط من هذا الطراز صنعتها شركة فيراري، مشيرة إلي انها ثاني سيارة من هذا الطراز تُطرح للبيع في مزاد خلال أربعة أعوام.



والسيارة التي ستطرح للبيع يومي 24 و25 أغسطس فازت في كل المسابقات التي شاركت فيها عام 1962.



وانتقلت ملكيتها عام 2000 إلى جامع السيارات الأمريكي جريج ويتن.



وسجلت سيارة فيراري أخرى من طراز 250 جي.تي.أو وتعود لعام 1962 الرقم القياسي لأعلى سعر تباع به سيارة في مزاد حيث بيعت عام 2014 بسعر 38 مليون دولار.



