شراكة ناجحة بين فيراري وبيانكي تنتج دراجة متميزة

أنسامد - 18 يونيو/حزيران - عقدت شركتي فيراري وبيانكي - وهما شركتان لهما تاريخ طويل في صناعة الدراجات والسيارات الرياضية - شراكة كانت نتيجتها الحتمية هي التميز في إنتاج الدراجة"Bianchi for Scuderia Ferrari SF01" التي تتوفر حصريا في متجر سكوديريا فيراري أونلاين Scuderia Ferrari Online Store.



وقد تم إنتاج هذه الدراجة في ألوان جميلة وفي إصدار محدود من 12 دراجة فقط تباع ب14000 يورو بالطلب.



وتتميز هذه الدراجة بمكونات فريدة، حيث تم تصميم الأجزاء المعروضة في نسخة SF01 الجديدة خصيصا لهذا الطراز الحصري المستوحى من الذوق الإيطالي والمهارة التي تجمع بين خبرة Bianchi في تخصيص المنتجات مع التكنولوجيا الأكثر تقدما لتحقيق إعداد الدراجة الأمثل.



والدراجة متوفرة في سبعة أحجام مختلفة، لكي تتماشي وتناسب حجم كل رياضي.

الصورة: copyright Ferrari S.p.A.