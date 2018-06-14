فندق ارماني دبي يحمل بصمات جورجيو ارماني

انسامد - 14 يونيو / حزيران - بدأ موقع لوكس جاليري المتخصص في الدعاية للمنتجات الراقية حملة دعائية كبيرة لفندق " ارماني دبي "الذي يمتلكه مصمم الازياء الايطالي جورجيو ارماني والذي يقع في برج خليفة الذي يعد اعلي ناطحة سحاب في العالم .



حسب الموقع الالكتروني فقد قام ارماني بتصميم و تطوير فكرة الفندق الذي يعكس لأناقة البحتة والبساطة والاسترخاء التي يتميز بها ارماني.



و تؤكد وثيقة انشاء الفندق و التي حصلت عليها انسامد ان كل التفاصيل الصغيرة في الفندق تحمل بصمات ارماني بدئا من الاستخدام الامثل للاضواء الطبيعية و الذي خلق حالة من الراحة و الهدؤ و السكينة تولدت عنها حالة من الاناقة الراقية.



يتكون الفندق من 11 طابقا بالاضافة الي الطابق 39 الملحق بالفندق ايضا..و يتميز الفندق بمدخل خاص به يقع علي بعد خطوات قليلة من دبي مول وهو اكبر مركز للتسوق في العالم.



يوجد بالفندق خمسة مطاعم تقدم كافة انواع الاطعمة بدئا من المطبخ الياباني الي المطبخ الايطالي و مرورا بالمطبخ الهندي..بالاضافة الي الملهي الليلي " نادي ارماني"..وهو نادي خاص يعتبر وجهة لكل الدي جي العالمية ..هذا اضافة الي اللاونج و هو عبارة عن استراحة تطل علي نافورة ضخمة حيث يمكن للزائر تناول الاطعمة الخفيفة علي ضفافها.



و لا ينقص الفندق كذلك محلات بيع الاكسسوارات و الحلويات و الورود بالاضافة الي المنتجع الصحي الممتد علي مساحة 1000 متر مربع .



و يلتحق بالفندق ايضا قاعة مؤتمرات بالاضافة لقاعات المناسبات الخاصة مثل الافراح .



