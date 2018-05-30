دوون سيارة مكشوفة من رولز رويس للاثرياء

انسامد - 30 مايو / ايار - يقوم المهندسون في رولزرويس بالعمل على تطوير سيارات الشركة لتكون هادئة قدر الامكان, ولكن محركات الـ في 12 ستنبض بالحياة في حال وفرت لها مزيد من الضغط على دواسات الوقود ولكن هذا الأمر لم تصمم له هذه المحركات بالتحديد.



ويقول لموقع الرسمي لرولز رزيس و موقع شبكة السيارات العربية انه بالنسبة لنسخة دوون التي تأتي مثل نسخة واريث التي تحمل نفس الاسم، فهي تأتي كسيارة مكشوفة بمزايا فريدة وتحسينات غير تقليدية لتكون أكثر جذباً للمشترين الأثرياء من عشاق الموسيقي والألحان الأكثر نقاءً مثل منتجي التسجيلات أو فناني الأوبرا.



وهذا يعني توفر نظام صوتي ، بالإضافة إلى الطلاء النحاسي أو الأبيض والذي يتماشي مع اللمسات النحاسية في السيارة ، وسيتم الكشف عن السيارة في نهاية هذا الأسبوع ، التي ترعاها مجموعة بي ام دابليو والتي تعد رولزرويس جزءًا منها منذ عدة سنوات. ولكن لأولئك الذين لن يكونوا حاضرين في أكثر عروض السيارات روعة على شواطئ بحيرة كومو في شمال إيطاليا ، فقد أصدرت شركة السيارات مجموعة من الصور ذات ذوق رفيع. وجنبا إلى جنب معها ، قدمت معها فيديو ترويجي غير عادي إلى حد كبير.



وقامت رولزرويس بنقل الإصدار الخاص من دوون المكشوفة إلى غرفة عزل الصوت والتي تستخدمها للتحقق من أي ضجيج إضافي غير مرغوب فيه في سياراتها ولكن هذه المرة ، قاموا بتركيب ميكروفون حساس للغاية وسجلوا القليل من الأصوات الصغيرة التي تقوم بها دوون مثل صوت نقرة دوران المؤشر ، الصوت الناعم لغلق الأبواب ، صوت خروج المظلة من الأبواب وأصوات أخرى وتم مزجها مع بعض الأدوات الكلاسيكية وتقديم موسيقى قصيرة زمنياً.



