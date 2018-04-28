مرسيدس إي كيو إس الكهربائية الفاخرة تدخل الأسواق في 2020

أنسامد - 28 إبريل/نيسان - أعلن رئيس قطاع السيارات الفاخرة في شركة مرسيدس بنز، مايكل كيلز، أن الشركة بصدد تقديم سيارة فاخرة كهربائية تماثل طراز «إس كلاس» وينتجها قطاع «إي كيو» الكهربائي في الشركة وذلك في حدود عام 2020. وسوف تنافس هذه السيارة نماذج كهربائية من أودي وتيسلا وجاغوار ستكون متاحة في الأسواق في ذلك الحين.



وسوف ينتج قطاع «إي كيو» مجموعة كاملة من الفئات الكهربائية منها «إيه كيو إيه» من نوع هاتشابك و«إي كيو سي» الرباعية الرياضية. أما سيارة القطاع الفاخر الجديدة فسوف يكون اسمها «إي كيو إس». ولم تعلن الشركة بعد عن مواصفات السيارة ولا عن مداها قبل الحاجة إلى شحن البطاريات.



وكانت الشركة قد أعلنت أنها بصدد إنتاج 22 نموذجا كهربائيا بحلول عام 2022.



