VOLVO V90 رفاهية بغير حدود في

أنسامد - 25 إبريل/نيسان - من المنتظر أن تكشف شركة فولو في معرض بكين 2018 عن النسخة الجديدة من سيارتها فولفو 90 اس (volvo v90) والتي تتميز بمقصورة غير تقليدية علي مستوي صناعة السيارات العالمية.



تعتبر هذه السيارة من السيارات الجذابة المظهر بخمسة أبواب ونظام دفع كلي فيما تحمل أسفل غطاء السيارة الامامي محرك رباعي الاسطوانات ديزل سعة 2 لتر بقوة 232 حصان ترسل للعجلات الأربع عبر ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.



الفريد في السيارة أنها استغنت عن المقعد المجار للسائق واستبداله بمسند للارجل للجالس في الخلف ويبدو أن السيارة اهتمت برجال الأعمال عند تصميها،حيث يمكن عرض تطبيق عبر الموبايل يحول سقف السيارة إلي عروض مرئية راقصة.



كما تتميز السيارة الجديدة volvo v90بشكلها المميز والأنيق التي تبرز مظهرها الراقي للغاية كما أنه يمكن للسيارة توجيه نفسها في بعض الحالات من خلال نظام Pilot Assistالذي يحقق قيادة شبه أوتوماتيكية ويعمل علي سرعة 130 كم- ساعة. وتمتلك السيارة تكنولوجيا City Safetyبخاصية الكبح الآلي في حالات الطواريء.كما تأتي بنظام رصد الحيوانات الكبيرة لمنع الاصطدام بها.



وتوفر السيارة V90مساحة خلفية كبيرة للأمتعة قد لا تكون الأكبر في فئتها لذلك فهي تصلح للسفر والتنقل لأماكن بعيدة،أما المقصورة الداخلية فهي مدعومة بخامات عالية الجودة والكثير من التقنيات مع شاشة عرض تعمل باللمس خاصة بالنظام الترفيهي، هذه يساعد على تسلية أطفالك خلال أصطحابهم في رحلات لمسافات بعيدة.



