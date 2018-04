قصر فرنسي عريق أو فيلا إيطالية أنيقة ب 200 دولار فقط لليلة

أنسامد - 21 إبريل /نيسان - حياة الملوك والفخامة والرفاهية لم تعد محصورة على العائلات الملكية فقط، إذ أصبح بإمكانك اليوم عيش تجربة مماثلة داخل قصر فرنسي عريق أو فيلا إيطالية أنيقة بدءا من 200 دولار لليلة الواحدة فقط.



وقد أطلق موقع "Air bnb،" المختص بتوفير مساحة لخدمة مشاركة المنازل، خدمة جديدة توفر مستوى جديد من أماكن الإقامة لمحبي أسلوب الحياة الفاخر.



وسميت الخدمة "Beyond by Air bnb،" إذ من المقرر أن توفر منازل إجازات كاملة في وجهات سياحية خلابة، مزودة بخدمات فاخرة، مثل خدمة الخادم الشخصي، والشيف، والبواب، ومساحات مطلة على شواطئ خاصة، وبرك سباحة واسعة شخصية.



ولكن، ليست شركة "Air bnb" لوحدها في مجال عرض أماكن الإقامة الفاخرة، إذ عملت شركتا "VRBO" و"Home Away" على توفير القصور والفلل والمنازل الفاخرة للإيجار خلال الرحلات، منذ زمن طويل، بينما عمل أيضا موقع "OneFineStay" على توفير العقارات الفاخرة للإيجارات قصيرة المدى منذ العام 2009، حتى أن الشركة كانت تهتم في التأكد من نظافة المكان، وتوفير التجربة الأفضل والأكثر رفاهية.



ولدى موقع "OneFineStay" اليوم أكثر من 10 آلاف من العقارات في أكثر من 200 دولة حول العالم، حتى أنه يوفر خدمة إضافية توفر للضيوف الخدمة الشخصية، الخاصة بتنسيق النشاطات، وحجوزات تذاكر المسرحيات والسينما، بالإضافة إلى حجوزات العشاء. ويقول محلل أبحاث في "فوكسرايت،" مارك بلوتين: "مسافرو اليوم يفضلون استئجار المنازل لدى التخطيط لرحلاتهم، حتى أن ذك أصبح ينافس حجوزات غرف الفنادق.