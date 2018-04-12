تصدير دفعة جديدة من الخيول المصرية إلى الاتحاد الأوروبي

انسامد - 12 ابريل / نيسان - انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من تصدير دفعة جديدة من الخيول العربية المصرية الأصيلة إلى الخارج، وفقا للاتفاق الذي تم بين مصر والاتحاد الأوروبي لاستئناف تصدير الخيول العربية الأصيلة من مصر وفقا لاشتراطات الاتحاد الأوروبي بعد توقف دام لسنوات.



وذكرت الوزارة - في بيان اليوم /الخميس/ - أنه تم تصدير 2 من الخيول العربية الأصيلة إلى الاتحاد الأوروبي، ضمن دفعة جديدة من الخيول المصدرة إليها، وهما "هنامي البيداء" في عمر 10 شهور، و"تمارا إسماعيل" البالغ عمرها 6 سنوات، صادرتين إلى دولة بلجيكا.



ومن جهته، قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن عمليات التصدير تتم وفقا لاشتراطات الاتحاد الأوروبي، بعد الإجراءات التي اتخذتها مصر مؤخرا لاستئناف عمليات التصدير إليها، وتطبيق عمليات الفحص والحجر البيطري بالمستشفى البيطري العسكري لمدة 90 يوما، للتأكد من سلامتها وخلوها من أية أمراض.



وأضاف وزير الزراعة أن إجمالي الخيول التي تم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي حتى الآن ومنذ رفع الحظر المفروض عليها والموافقة على إعادة التصدير، بلغ 31 حصانا عربيا أصيلا، تم تطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات عليها.



وأوضح البنا أن الوزارة اعتمدت عددا من الإجراءات والضوابط للنهوض بصادرات مصر من الخيول.. لافتا إلى أنه تم إصدار دليل للإجراءات المنظمة لعملية تصدير الخيول من مصر وفقا للقرارات الحاكمة لذلك، بداية من تقديم الطلبات على النماذج المعدة لذلك، مرورا بالإجراءات والفحوصات والشهادات المطلوبة، نهاية بالإفراج عنه من المحجر وسفره للتصدير.



وأشار البنا إلى أن الاتحاد الأوروبي، وافق على إعادة تصدير الخيول إليه من مصر عن طريق تطبيق منطقة خالية من أمراض الفصيلة الخيلية، لتصدير الخيول منها، حيث تم اعتماد المحجر البيطري بالمستشفى البيطري العسكري التابع للقوات المسلحة، والسماح بالتصدير منه طبقا للإجراءات والاشتراطات المتفق عليها.



