XC40 Inscription فولفو موديل 2019 أكثر رفاهية وفخامة

إنسامد - 7 إبريل /نيسان - عندما يتعلق الأمر بفولفو XC40 Inscription الجديدة، فهذه السيارة ليست بنفس ترف بنتلي بنتايجا ، ولكنها أشبه بـ BMW X1 ومرسيدس GLA luxury، وتم طرح هذا الطراز السويدي في معرض نيويورك للسيارات 2018 ، حيث ينضم إلى طرازات Momentum وR-Design ، حيث يحمل كل منهما ميزات إضافية والمزيد من التجهيزات القياسية.



وتتميز 2019 XC40 بلوحات منزلقة فريدة من نوعها في كلا الطرفين ، ولمسات من الكروم على النوافذ الجانبية والشبك ، وألوان خارجية خاصة ومخارج عادم خلفية مزدوجة مدمجة. وتحصل الإصدارات الأقل من السيارة على عجلات معدنية مقاس 18 بوصة ، ولكن يمكن للعملاء طلب عجلات 19 بوصة و20 وحتى 21 بوصة ، جميعها بتصميم فريد.



وبالإضافة إلى المقاعد الجلدية وميزات التكنولوجيا ، فإن الجزء الداخلي من فولفو XC40 Inscription 2019 يحتوي على تطعيم خشبي كما تأتي بنظام ترفيهي أكبر وهذا يجعل XC40 "واحدة من سيارات الدفع الرباعي المدمجة الأكثر تجهيزا وفقًا لشركة فولفو.



ويتم تزويد الطرازات العادية في الولايات المتحدة بمحرك T5 Drive-E ، مع نظام الدفع الرباعي الكامل بقوة 248 حصانًا. واستهلاك وقود10/8/9 لتر / 100 كلم في المدينة / الطريق السريع / الاجمالي ، وسوف ينضم إلى المحرك السابق محرك T4 مع دفع أمامي بقوة 187 حصانا هذا الصيف. وفي وقت لاحق ، سيتم إضافة نسخة هجينة وأخرى كهربائية من XC40.



ويمكن طلب النسخة القياسية من السيارة بسعر من 35200 دولار ، ولكن بمجرد وصول الإصدار بقوة 187، سينخفض السعر بمقدار 2000 دولار