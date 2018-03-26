معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2018

انسامد - 26 مارس / اذار -نظم مؤخرا في قطر معرض الدوحة للمجوهرات والساعات للنسخة الـ15 من المعرض ، حيث اتاح للعارضين من خلال مساحته الرحبة وتصميمه المتقن، عرض إبداعاتهم الجديدة .



علامات تجارية عالمية ومرموقة شارك في المعرض أكثر من 400 علامة تجارية من 10 دول يعرضون مجموعاتهم الكلاسيكية والعصرية الفريدة والمميزة التي تأسر عقول وقلوب الزوار، ويعد معرض الدوحة للمجوهرات والساعات أحد أكبر الفعاليات الفاخرة في المنطقة، ويعرض مجموعة واسعة ومتنوعة من المجوهرات والساعات تناسب جميع الاذواق والإمكانيات. ويواصل المعرض تألقه وتطوره عاماً بعد عام ليلبي حاجات عملاءه وجمهوره من القطع الفاخرة، ويقدم منصة مميزة للعلامات التجارية المحلية والعالمية وكذلك المبدعين والمصممين العالميين، فيشكل بذلك الوجهة الأمثل للعارضين والمتسوقين في هذه الصناعة.



فعاليات مميزة خلال فترة إقامة المعرض ومن المعالم المميزة في النسخة الخامسة عشر من المعرض الحضور المميز لدار المزاد الفرنسي الشهير "أرتكوريال" من جديد ليقدم لعشاق الساعات والزوار استشارات مجانية وتقييمية ويشاركهم خبراته ومعرفته حول كل ما يتعلق بجوانب هذه الصناعة. كما يعود دار صناعة الساعات الفرنسي الشهير "أوبجكتيف هورلوغيري" ليعرض للجمهور فنون وحرفة صناعة الساعات، ويوفر لهم فرصة المشاركة في ورشة عمل خاصة يحصلون في نهايتها على شهادة مشاركة من الدار العريق.



شهدت نسخة هذا العام منتدى للأعمال ، بالإضافة إلى حلقات نقاشية يومية حول مواضيع متعلقة بهذه الصناعة، وورش عمل متخصصة بالمجوهرات والساعات، كما يواصل المعرض تعزيز مكانته كوجهة رئيسية تجمع تحت سقف واحد العلامات التجارية الراقية والفاخرة، والحلول المبتكرة التي تقدمها أسماء لامعة وناشئة في عالم صناعة المجوهرات والساعات، كما يعرض رؤى قيّمة حول السوق ويوفر فرص للتعاون والاتصال مع خبراء الصناعة واستكشاف شركاء جدد.



وتجدد الشركات القطرية الكبيرة دعمها للمعرض في هذه النسخة مقدمةً تشكيلة من أفخر وأرقى قطعها ومجموعاتها وتضم قائمة الشركات القطرية المشاركة في المعرض كلاً من: مجوهرات الفردان، مجموعة علي بن علي للمجوهرات والساعات، مجوهرات الماجد، يرسخ "معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في دورته الخامسة عشر مكانته كأحد أبرز التجارب العالمية الفاخرة المتاحة أمام الجميع؛ وهو يستقطب الأفراد الموسرين ويعتبر من أهم وأعرق المعارض التي تتيح للعارضين بيع معروضاتهم بشكل مباشر وبخصوصية تامة للراغبين بذلك. ويشكل المعرض لاعباً محورياً وفرصة مميزة للأعمال في قطاع المجوهرات والساعات العالمية.



