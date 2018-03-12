وفاه مصصم الأزياء العالمي دو جيفنشي عن 91 عاما

أنسامد - في 12 مارس /آذار - توفي مصمم الأزياء الفرنسي العالمي هوبير دو جيفنشي عن عمر يناهز 91 عاما، وهو الذي هيمن على صناعة الأزياء لأكثر من ثلاثة عقود وكان رمز للأناقة الباريسية لأكثر من نصف قرن.



إرتدت ملابس دو جينفشي نجمات السينما العالمية مثل أودري هيبورن وجريس كيلي وأيضا جاكلين كيندي.



ولد هوبير جيمس تافين دو جيفنشي في عائلة أرستقراطية، وأصبح شغوفا للغاية بالأزياء وكرس نفسه للمبدع كريستوبال بالنسياجا.



وعلى الرغم من أن والدته كانت قد حددت له العمل بالقانون، إلا أنه صنع بداياته مع جاك فاث قبل أن ينضم إلى بيت الأزياء شياباريللي حيث بدأ تصميماته الخاصة المبتكرة والخالدة في آن واحد. وعندما بلغ 24 عاما، كان قد أسس دار الأزياءالخاصة به.



ويعتبر دو جينفنشي رائد حركة "الكاجوال الأنيق" عندما أطلق خط الملابس الجاهزة الراقية عام 1953.



وقد جاء إعلان وفاته من دار جيفنشي للأزياء التي تمتلكها الآن مجموعة السلع الفاخرة الفرنسية (LVMH). وأسس دو جيفنشي واحدة من أكبر دور الأزياء في باريس في الخمسينات قبل أن يتجه إلى نيويورك ليؤسس إمبراطورية أعمال أصبحت جزءا من مجموعة (LVMH) عندما باعها دو جيفنشي في نهاية الثمانينات.



