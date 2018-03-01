افتتاح متجر عطور «دروبس» الإسبانية في «رد سي مو»

أنسامد - 3 مارس - تم افتتاح متجر للعلامة التجارية الإسبانية الرائدة فى عالم العطور المتخصصة «دروبس» في «رد سي مول» في مدينة جدة أخيراً، إذ سيحظى محبو وعشاق العطور، الذين يبحثون عن أجمل أنواع العطور، بعدد من الخيارات الفاخرة في متجر «دروبس» - الفرع السادس على مستوى المملكة.



وتشتهر علامة «دروبس» بتوفيرها خدمة اختيار العطر المناسب من خلال مجموعة كبيرة من مجموعات العطور، وكل مجموعة لها قصة خاصة، مثل مجموعة «الأوبرا» المستوحاة من معزوفات الأوبرا الشهيرة، وكل عطر من المجموعة يمثل معزوفة مرتبطة برائحة العطر.



وأيضاً المجموعة الذهبية المستوحاة من رفاهية اقتناء المجوهرات الذهبية، ففي كل عطر من هذه المجموعة إثراء جوهري متناسب مع الشخصيات الراقية.



وما يميز «دروبس» أنها تمنحك راحة الاختيار من العطور والمجموعات بما يتناسب مع شخصية العميل وبأحجام وعبوات جذابة ومختلفة، وسكب العطر المختار أمام العميل تطبيقاً لرسالة «دروبس» للعملاء: «أنت عطرك أنت من يختار».



وشهد حفلة الافتتاح الرسمي لمتجر «دروبس» حضور السيد توني كابال مصمم العطور الأوروبي ومؤسس شركة «دروبس» وكبار مسؤولي مجموعة تمكين ومجموعة من الإعلاميين المحليين، إضافة إلى عدد من مشاهير التواصل الاجتماعي وزوار «رد سي مول».



وجاءت حفلة الافتتاح فواحة بروائح عبق العود والمسك والعنبر والفواكه، ولهذه المناسبة عبر مالك وصانع هذا الاسم اللامع توني كابال عن سعادته، مشيراً إلى أن افتتاح «دروبس» في جدة جاء بعد تفكير وتخطيط عميق، وقال: «إن العلامة التجارية الإسبانية عززت مكانتها في السوق السعودية بافتتاح متجرها الجديد، ونسعد بأن نقدم فكراً جديداً فى عالم العطور لعملائنا باكتشاف عطرهم المفضل، وفقاً لشخصيتهم الفردية، ونمط الحياة، والطريقة التي يشعرون بها بمفهوم «أنت عطرك».



