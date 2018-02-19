ماكينة القهوة الأغلى في العالم

انسامد - 19 فبراير / شباط - ترتبط ثقافة البلدان العربية بالقهوة ارتباطًا وثيقًا؛ ما تقدَّم جعل المنطقة العربيَّة المركز الأبرز المستقطب للعلامات التجاريَّة المترفة، والمرتبطة بصناعة وتحضير القهوة. وفي هذا الإطار، "سيدتي. نت" يقدِّم للقارئات جهاز تحضير القهوة "رويال" الأغلى في العالم.



يبلغ السعر الأدنى لجهاز "رويال" لتحضير القهوة، 15.500 دولار أمريكي. علمًا بأن الجهاز مُوجَّه لعشاق القهوة في الإمارات والسعودية، وهو مصنوع من أجود أنواع الكريستال والذهب بعيار 24 قيراطًا والفضَّة وأغلى أنواع النحاس. ويعكس كلُّ كوب من القهوة المُعدَّة في إبريق "رويال" مذاقًا مُتفرِّدًا، إذ تُخمَّر المياه مع حبوب البن في الإبريق لفترة، وبدرجة حرارة مثاليَّة، بعيدًا عن أي مرشحات، لتبقى القهوة محتفظة بمكوِّناتها وزيوتها العطرية ورائحتها الفوَّاحة.



كانت نخبة من الفنَّانين والمصمِّمين والحرفيين والمهندسين عملت على إنجاز جهاز "رويال"، آلة القهوة الأكثر إبداعًا في العالم، مع الاهتمام بأدقِّ التفاصيل، وهو ما يظهر جليًّا عند النظر لمزراب الإبريق المُنفَّذ بحرفية عالية، فضلًا عن قاعدته التي تحمل وزنه، وطريقة تزيينه على هيئة أوراق الصنوبر.



