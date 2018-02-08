استعدادات لمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات

انسامد - 8 فبراير / شباط - يعقد في الفترة من 21 إلى 26 فبراير النسخة ال 15 لمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات ، حيث يتيح للعارضين من خلال مساحته الرحبة وتصميمه المتقن، عرض إبداعاتهم الجديدة التي سوف تزخر بها أجنحة المعرض وأروقته. وجاء الإعلان عن تلك التفاصيل خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في فندق شانغريلا الدوحة بحضور ممثلين رفيعي المستوى من الهيئة العامة للسياحة والمنظمين والعارضين.



علامات تجارية عالمية ومرموقة يشارك في المعرض في نسخته المقبلة أكثر من 400 علامة تجارية من 10 دول يعرضون مجموعاتهم الكلاسيكية والعصرية الفريدة والمميزة التي تأسر عقول وقلوب الزوار، ويعد معرض الدوحة للمجوهرات والساعات أحد أكبر الفعاليات الفاخرة في المنطقة، ويعرض مجموعة واسعة ومتنوعة من المجوهرات والساعات تناسب جميع الاذواق والإمكانيات. ويواصل المعرض تألقه وتطوره عاماً بعد عام ليلبي حاجات عملاءه وجمهوره من القطع الفاخرة، ويقدم منصة مميزة للعلامات التجارية المحلية والعالمية وكذلك المبدعين والمصممين العالميين، فيشكل بذلك الوجهة الأمثل للعارضين والمتسوقين في هذه الصناعة.



يشار إلى أن المعرض يشهد تعاون مستمر بين الهيئة العامة للسياحة وشركة "أوديتوار"، وذلك في إطار جهود الهيئة لدعم وتعزيز نمو قطاع فعاليات الأعمال في قطر، من خلال إتاحة الفرصة أمام الشركات المحلية لتنظيم المعارض وقيادة قطاع فعاليات الأعمال. وتعتبر النسخة الـ 15 هي النسخة الثانية التي تنفذها شركة "أوديتوار"، حيث تواصل جهودها لتمنح الزوار والمتسوقين والعارضين تجربة حصرية وجديدة، تتسم بالرقي والفخامة في كل تفاصيلها.



و في هذا الصدد قال السيد أحمد العبيدلي، مدير المعارض بالهيئة العامة للسياحة" إن الرعاية الكريمة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات، تدل على اهتمام الدولة بدعم فعاليات الأعمال كأحد أوجه التطور والنمو التي تستهدفها قطر في قطاع السياحة"، وأضاف:" إن إقامة معرض الدوحة للمجوهرات والساعات للعام الخامس عشر على التوالي، بمشاركة هذا العدد من الشركات من مختلف الدول، يدل على ثقة العلامات التجارية العالمية والإقليمية والمحلية في أهمية المعرض وقدرته على توفير منصة تواصل بين تلك الشركات وبين الجمهور في قطر والمنطقة. ويظل معرض الدوحة للمجوهرات والساعات شاهداً على مدى التطور الذي شهدته البنية التحتية للمعارض والمؤتمرات في قطر من مساحات عرض ومرافق مجهزة وشركات تنظيم تعمل على مستوى عالمي".



جناح خاص لإبداعات مصممات قطر الشابات تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تشارك مبادرة مصممات قطر الشابات مرة أخرى بعد إطلاقها في النسخة الماضية لتسلط الضوء على المواهب المحلية وتوفر لهم منصة فريدة لعرض ابداعاتهن جنباً إلى جنب مع العلامات التجارية الدولية المرموقة. تعتبر هذه المبادرة من الركائز الرئيسية لمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات التي تساهم في دعم وتطوير المواهب الإبداعية الشابة. وسيشارك في هذه النسخة ست مواهب قطرية، ثلاث منها شاركت في العام الماضي بالإضافة إلى ثلاث مواهب جديدة.



فعاليات مميزة خلال فترة إقامة المعرض ومن المعالم المميزة في النسخة الخامسة عشر من المعرض الحضور المميز لدار المزاد الفرنسي الشهير "أرتكوريال" من جديد ليقدم لعشاق الساعات والزوار استشارات مجانية وتقييمية ويشاركهم خبراته ومعرفته حول كل ما يتعلق بجوانب هذه الصناعة. كما يعود دار صناعة الساعات الفرنسي الشهير "أوبجكتيف هورلوغيري" ليعرض للجمهور فنون وحرفة صناعة الساعات، ويوفر لهم فرصة المشاركة في ورشة عمل خاصة يحصلون في نهايتها على شهادة مشاركة من الدار العريق.



وستشهد نسخة هذا العام منتدى للأعمال ، بالإضافة إلى حلقات نقاشية يومية حول مواضيع متعلقة بهذه الصناعة، وورش عمل متخصصة بالمجوهرات والساعات، كما يواصل المعرض تعزيز مكانته كوجهة رئيسية تجمع تحت سقف واحد العلامات التجارية الراقية والفاخرة، والحلول المبتكرة التي تقدمها أسماء لامعة وناشئة في عالم صناعة المجوهرات والساعات، كما يعرض رؤى قيّمة حول السوق ويوفر فرص للتعاون والاتصال مع خبراء الصناعة واستكشاف شركاء جدد. وتجدد الشركات القطرية الكبيرة دعمها للمعرض في هذه النسخة مقدمةً تشكيلة من أفخر وأرقى قطعها ومجموعاتها وتضم قائمة الشركات القطرية المشاركة في المعرض كلاً من: مجوهرات الفردان، مجموعة علي بن علي للمجوهرات والساعات، مجوهرات الماجد، المجوهرات الأميرية، وفيفتي ون إيست.



إلى جانب ذلك، يقدم معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في نسخته الخامسة عشر خدمات إضافية للزوار. لمزيد من المعلومات حول الأسعار والشروط، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.djwe.qa.



