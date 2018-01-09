طيران الإمارات تطور خدماتها المقعديةالي اوروبا

انسامد - 9 يناير / كانون ثاني - تنوي شركة "طيران الإمارات" تدليل ركابها المتجهين إلى أوروبا خلال الشهر الحالي، وذلك بتطوير خدماتها المقعدية في رحلاتها المتجهة إلى المملكة المتحدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



فقد كشفت "طيران الإمارات" أنها تنوي زيادة عدد الرحلات وتغيير نوعية الطائرات المستخدمة إلى كل من مطارات لندن هيثرو و لندن غيتويك وبرمنجهام البريطانية، وذلك تزامناً مع احتفالات رأس السنة الميلادية لعام 2018.



وتخطط طيرن الإمارات لتسيير خدمات إضافية إلى مطار "لندن غيتويك"، عبر طائرة بوينج 777-300 ER، في الفترة من 16 حتى 31 ديسمبر 2017 وكذلك خلال الفترة ما بين 7 و14 يناير 2018، وسوف تقوم أيضاً بتغيير طائرات Airbus A380 ذات الثلاث درجات إلى طائرات بدرجتين فقط، والتي توفر 615 مقعداً.



وستقوم الشركة أيضاً بتشغيل رحلات إضافية إلى مطار برمنجهام عبر طائرة بوينج 777-300 ER، ذات درجتي رجال الأعمال والسياحية، ما بين 2 و5 يناير 2018، حيث تشغل الناقلة حالياً رحلتين يوميتين عبر الطائرة العملاقة A380.



ومن المقرر أيضاً أن تعمل طيران الإمارات على زيادة عدد الرحلات من 6 إلى 7 يومياً بين دبي ولندن هيثرو، بين 15 و17 ديسمبر وخلال الفترة 5 و7 يناير 2018.



التطورات الخدمية التي تقدمها طيران الإمارات لن تتوقف فقط على رحلاتها المتوجهة إلى بريطانيا، حيث ستقوم أيضاً بتشغيل أول طائرتي بوينج بوينج 777-300 ER مجهزتين بخدمات الدرجة الأولى الجديدة من دبي إلى وجهتيهما الأوروبية في بلجيكا وسويسرا.



وتعد طيران الإمارات أكبر مشغل في العالم لطائرات البوينج 777، حيث تمتلك أسطولاً يضم 165 طائرة من هذا الطراز، تعمل على تقديم خدمات فائقة في ست قارات لتكون واحدة من أهم شركات الطيران في العالم.



