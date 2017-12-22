مبيعات الذهب المتوقعة في مهرجان دبي للتسوق 10 مليارات درهم

انسامد - أبوظبي، 22 ديسمبر / كانون الاول - توقّع رئيس مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، توحيد عبدالله، أن تتجاوز مبيعات الذهب - خلال مهرجان دبي للتسوق الذي ينظم في الفترة بين 26 من الشهر الجاري و27 من يناير المقبل - 10 مليارات درهم، مقارنة بتسعة مليارات درهم خلال الدورة السابقة من المهرجان، مدعومة بارتفاع عدد السياح، وأسعار الذهب المناسبة للشراء حالياً مقارنة بمعدلاتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك حسبما ذكر موقع الامارات اليوم.



وأوضح عبدالله ،على هامش مؤتمر صحفي، عقدته المجموعة في دبي بمشاركة دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، للإعلان عن مبادرات وعروض المجموعة خلال فترة المهرجان، أن «تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيتم على الفاتورة الإجمالية للمشتريات الذهبية، شاملة سعر الذهب والمصنعية، وليس سعر المصنعية فقط».



وأضاف أنه «سيتم تفعيل آلية لاسترداد السياح لضريبة القيمة المضافة على مشتريات الذهب والمجوهرات قريباً، ما سيجعل تأثير تطبيق الضريبة خلال فترة المهرجان والعام الجديد محدوداً جداً على مبيعات الإمارات من الذهب والمجوهرات».



وبيّن عبدالله أن «مشتريات السياح والمسافرين من الذهب، التي يتم السفر بها إلى خارج الدولة، تجاوز نحو 70% من إجمالي المشتريات الإجمالية في أسواق الذهب المحلية».



وذكر أن «مجموعة دبي للذهب والمجوهرات ستطرح 33 كيلوغراماً من الذهب الخالص على مدار أيام المهرجان، بحيث توزَّع على ثلاثة فائزين يومياً عبر سحوبات للمشترين بقيمة لا تقل عن 500 درهم».



من جهتها، قالت المدير التنفيذي لقطاع الشراكات الاستراتيجية لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، ليلى سهيل، إن «مجموعة دبي للذهب والمجوهرات رفعت جوائزها خلال فترة المهرجان في دورته للعام الجاري بعد أن كانت 32 كيلوغراماً من الذهب خلال الدورة السابقة»، لافتة إلى أن «أسواق الذهب المحلية ستشهد انتعاشاً كبيراً خلال المهرجان، مع تفضيل عدد كبير من السياح والمقيمين الشراء خلال تلك الفترة».



