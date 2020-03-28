إيطاليا تحتفل بإقامةاليوم الوطنى الأول لشاعرالكوميدياالإلهية

انسامد - 28 مارس / آذار - إحتفلت إيطاليا يوم الأربعاء الماضي
باليوم الوطني الأول لدانتي ، حيث تحتفل بالذكرى 700 لموت شاعر
الكوميديا الإلهية قبل عام من حلولها في 25 مارس 2021.
قام معرض أوفيزي في فلورنس بإعداد جولات افتراضية لأبطال دانتي ،
في حين أن الممثلين بما في ذلك ستيفانو أكورسي وغابرييل لافيا
وغلوكو موري من المقرر أن يقرؤوا بعض كانتونات الكوميديا على
تلفزيون فلورنسا الليلة. واستجاب مسرح مدينة رافينا ، حيث توفي
أعظم شاعر في إيطاليا عام 1321 ، للنداءات من أجل إقامة مهرجان
دانتي ، في حين نظمت منطقة إميليا رومانيا قائمة من الأحداث
للاحتفال بالشاعر.