إيطاليا تحتفل بإقامةاليوم الوطنى الأول لشاعرالكوميدياالإلهية

انسامد - 28 مارس / آذار - إحتفلت إيطاليا يوم الأربعاء الماضي باليوم الوطني الأول لدانتي ، حيث تحتفل بالذكرى 700 لموت شاعر الكوميديا الإلهية قبل عام من حلولها في 25 مارس 2021.



قام معرض أوفيزي في فلورنس بإعداد جولات افتراضية لأبطال دانتي ، في حين أن الممثلين بما في ذلك ستيفانو أكورسي وغابرييل لافيا وغلوكو موري من المقرر أن يقرؤوا بعض كانتونات الكوميديا على تلفزيون فلورنسا الليلة. واستجاب مسرح مدينة رافينا ، حيث توفي أعظم شاعر في إيطاليا عام 1321 ، للنداءات من أجل إقامة مهرجان دانتي ، في حين نظمت منطقة إميليا رومانيا قائمة من الأحداث للاحتفال بالشاعر.



