إفتتاح معرض توت عنخ آمون في ميلانو

أنسامد - 7 مارس /آذار - إفتتح معرض بعنوان "رحلة وراء الظلام: توت عنخ آمون - تجربة حقيقية" يوم الخميس في قصر بالازو في ميلانو ، على الرغم من حالة الطوارئ المستمرة لفيروس كورونا ، وسينضم إليه في 11 مارس معرض "مصر الإلهية" في متحف ميلانو الأثري.



"الرحلة إلى ما وراء" ليست فقط رحلة الفرعون الشهير ، ولكن أيضا الزائر ، الذي سيكون قادرا على "تجربة" الحياة الآخرة المصرية من خلال إسقاطات غامرة وحوالي 70 قطعة ثمينة مستعارة من متحف ميلانو للآثار ومتحف فلورنسا المتحف الأثري.



يعد المعرض أيضا فرصة لرؤية الأثار معا والتي تشمل المومياء ، التابوت ، ورق البردي ، وتمثال الإله آمون مع ملامح توت عنخ آمون ، على سبيل الإعارة من مؤسسة فريتز بيرينز ومؤسسة متحف أوغست كستنر في هانوفر.



يتم تنسيق العرض بواسطة ساندرو فانيني وبرعاية قصر ريالي مع عروض ومتاحف تشيفيتا و Laboratoriorosso.



سيقام المعرض في متحف ميلانو الأثري 150 قطعة أثرية ، بما في ذلك التابوت ، النقوش النافعة ، المومياوات ، والأشياء الجنائزية.



