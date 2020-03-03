كورونا:الاتجاه لتأجيل معرض مي ارت في ميلانو

انسامد - 3 مارس - اذار - تتجه الانظارهذه الايام في ايطاليا ناحية معرض مي ارت 2020 و الذي من المفروض اقامته في الفترة من 17 الي 19 ابريل القادم خاصة مع ازدياد الحالات المكتشفة من المصابين بفيروس كورونا في العالم و استمرار حالة الطوارئ الصحية و الغاء شركات الطيران الامريكية خاصة لكافة الرحلات الي ميلانو حتي ابريل القادم.



و من هنا يفترض تأجيل المعرض بناء علي تعديل مواعيد كافة المعارض الفنية الدولية و تكمن المشكلة في تحديد موعد جديد للمعرض يتوافق مع اسبوع الفن في ميلانو ولا يتعارض مع معارض فنية اخري مثل معرض ارت بازل في بالي و المقرر من 16 الي 21 يونيو .



و كان قد تم تاجيل معرض الاثاث في ميلانو و هو اكبر صالون لعرض التصميمات وكان سيجري من 21 الي26 ابريل و تاجل الي الفترة من 16 الي 21 يونيو 2020.



اما بالنسبة لمعرض ام اي ايه للصور و المحدداقامته في الفترة من 19 الي22 مارس فلم تتضح الرؤية بعد و هو اول معرض سيضطر لتأجيل نسخة 2020 و التي كانت مخصصة للاحتفال بالذكري العاشرة لبدايته.

