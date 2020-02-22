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رفاهيّة - فنون
إيطاليا تعيد لألمانيا تمثالا لمريم المجدلية
أخذ عن طريق الخطأ من عائلة يهودية ألمانية
    أنسامد - 22 فبراير /شباط - أعاد وزير الثقافة داريو فرانشيني يوم الجمعة إلى ألمانيا تمثالًا لمريم المجدلية للفنان النحات أندريا ديلا روبيا ، من عظماء عصر النهضة ، تم انتزاعه عن طريق الخطأ من عائلة يهودية ألمانية بعد العثور عليه ضمن مجموعة هيرمان غويرينغ.

    في حضور وكيل الثقافة الألمانية مونيكا جروورز ، شدد فرانشيشيني على أهمية إعادة العمل الذي وصل في إيطاليا "عن طريق الخطأ" وظل "دون قصد" هناك لفترة طويلة.

    كان أندريا ديلا روبيا (1435-1525) نحاتا لعصر النهضة الإيطالي ، وخاصة في صناعة الخزف.

    ولد أندريا في فلورنسا ، وهو ابن ماركو ديلا روبيا ، الذي شاع شقيقه لوكا ديلا روبيا استخدام التراكوتا المزجج للنحت.

    أصبح أندريا تلميذا للوكا ، وكان أهم فنان لتلميع السيراميك في العصر.

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