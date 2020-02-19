وفاه الممثل الإيطالي الشهير فلافيو بوتشي عن 72 عاما

انسامد - 19 فبراير / شباط / - توفي الممثل الإيطالي الشهير فلافيو بوتشي Flavio Bucci عن عمر يناهز 72 عاما ، وفق ما أعلنه عمدة مدينة فيوميتشينو بالقرب من روما يوم الثلاثاء.



وصف العمدة إسترينو مونتينو بوتشي بأنه "الممثل الكبير المعروف للشخصية (التلفزيونية) لـ (النحات) أنطونيو ليغابوي وعشرات الأفلام بما في ذلك مارشيز ديل جريلو".



وقالت مصادر أن بوتشي توفي بنوبة قلبية.



ولد بوتشي في تورينو عام 1947 ، وبدأ حياته المهنية في التمثيل السينمائي في عام 1971. بالإضافة إلى مارشيز ديل جريلو ، وهو معروف بأدوار السينما مثل دانيال ، عازف البيانو الأعمى ، في داريو أرجنتينو سوسبريا (1977) ، وبلاكى في ألدو جرائم القتل في لادو (1975). تشمل أفلامه الأخرى فيلم "الطبقة العاملة تذهب إلى الجنة" (1971) ، "الملكية لم تعد سرقة" (1973) ، إلى حب الملعونين (1980) ، المشردون (1981) ، حلم ليلة الصيف (1983) ، ذا إثنان من حياة ماتيا باسكال (1985) وإيل ديفو (2008).



