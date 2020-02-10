وفاة نجمة الأوبرا ميريلا فريني عن 85 عاما

أنسامد - 10 فبراير / شباط - توفيت نجمة الاوبرا والسوبرانو ميريللا فريني Mirella Freni يوم الأحد في منزلها عن 85 عاما في مودينا بعد مرض طويلز كانت Freni واحدة من أجمل الأصوات المميزة في الأوبرا، وقد أحضرت توقيع "bel canto" الإيطالي إلى العالم. وكانت في نفس العمر ومن نفس المدينة كشريك منذ فترة طويلة ، ل لوسيانو بافاروتي ، الذي سجلت معه بعضا من أكثر الثنائيات التي لا تنسى في تاريخ الأوبرا.



عندما توفي في عام 2007 قالت عنه "لقد فقدت أخ".



بعد ظهورها لأول مرة في عام 1955 عن عمر يناهز 20 عاما ، واصلت فريني أداءها في أكبر دور الأوبرا في العالم بما في ذلك لا سكالا في ميلانو ، ومتروبوليتان في نيويورك ، وأوبرا باريس ، وبولشوج في موسكو ، وكوفنت غاردن في لندن ، وستاتسوبر في فيينا و Festspielhaus في سالزبورغ ، و في بوينس آيرس ، وأوبرا واشنطن ، والمسرح الوطني في طوكيو ، على سبيل المثال لا الحصر.



في عام 2005 نظمت متروبوليتان في نيويورك حفلا للاحتفال بالذكرى الأربعين لأدائها الأول هناك ومسيرتها المهنية التي تبلغ 50 عاما.



في عام 2015 ، كرس مسرح لا سكالا ومودنا بافاروتي أمسية لها.



قالت عنها ويكيبيديا "كانت لدى Freni "صوت جميل ومدروس جيدا وحضور مسرحي ساحر" .



