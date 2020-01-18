"صورة سيدة" عمل أصلي للفنان جوستاف كليمت

أنسامد - 18 يناير /كانون الثاني - أعلن الخبراء في مدينة بياتشنسا في ديسمبر الماضي أن لوحة فنية عثر عليها في مدينة بياتشنسا هي عمل أصيل وأصلي للفنان لجوستاف كليمت. هذه اللوحة هي "صورة سيدة كليمت" ، التي اختفت من معرض ريتشي أوددي للفن الحديث في بياتشينزا في عام 1997 وكان يعتقد أنها سرقت.



أثناء العمل على تنظيف اللبلاب الذي يغطي الجدار الخارجي للمعرض ، تم اكتشاف مساحة بينية مغلقة بأبواب خلفها حقيبة تحتوي على الصورة.



وقال رئيس البلدية باتريزيا باربيري ورئيس الثقافة جوناثان بابامارينغي: "هذه الأخبار لها أهمية تاريخية بالنسبة للمجتمع الفني والثقافي ولمدينة بياتشنسا".



شكر باربيري وبابامارينغي الخبراء والشرطة الذين عملوا في القضية و "لم يتخلوا عن التحقيق".



