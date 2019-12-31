Cinetel :بيع 97 مليون تذكرة فيلم في عام 2019

أنسامد - 30 ديسمبر /كانون الأول - قالت وكالة البوكس أوفيس Cinetel يوم الإثنين إن دور السينما الإيطالية باعت 97 مليون تذكرة أفلام وحققت مبيعات بقيمة 630 مليون يورو في عام 2019. وأضافت إن هذا يعني أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 14٪ ومبيعات التذاكر بنسبة 13٪ مقارنة ب عام 2018.



وأشارت أن الإنتاج الإيطالي والإنتاج المشترك شكل أكثر من 130 مليون يورو من هذه الأموال ، بحصة سوقية بلغت 21 ٪.

