مزاد لبيع قلادةو سوارين و بروش من كارتييه في جنيف

انسامد - 11 نوفمبر - تشرين اول - يقام في جينيف مزادا علنيا يوم غد 12 نوفمبر لبيع قلادة و سوارين و بروش من صنع بيت الازياء الفرنسي كارتييه .. و تقدر القيمة الاولية للنبيعات ما بيت 300 الف الي 500 الف دولار امريكي .



تأسَّست كريستيز في عام 1766 على يدِ جيمس كريستي، وتُعدُّ اليومَ دار مزادات الفنون الرائدة في العالم، حيث بلغت حصيلة مزاداتها مؤخراما مجموعه 4.8 مليار جنيه أسترليني (7.4 مليار دولار أمريكي).



تنظّم كريستيز سنوياً قرابة 350 مزاداً على امتداد أكثر من ثمانين فئة مختلفة، منها الفنون الجميلة والزخرفية والمجوهرات والصور الفوتوغرافية والمقتنيات وغيرها الكثير. ويقترن اسم كريستيز منذ عهد بعيد بتنظيم أهمّ المزادات الخاصة في العالم لنخبة من عملائها على امتداد الفئات المختلفة، لاسيّما ما يتصل بالأعمال الفنية لحقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية والأعمال الفنية المعاصرة والانطباعية والحديثة، وأعمال الفنانين الأوروبيين من القرن الرابع عشر إلى بداية القرن التاسع عشر، بالإضافة إلى المجوهرات. ووطَّدت كريستيز حضورها حول العالم على مدار الأعوام وتملك اليومَ 54 مكتباً في 32 بلداً، وتملك أيضاً 12 صالة في أشهر مدن العالم لاستضافة مزاداتها تشمل لندن ونيويورك وباريس وجنيف وميلان وأمستردام ودبي وزيوريخ وهونغ كونغ وشنغهاي ومومباي. وكانت كريستيز السبَّاقة عالمياً عندما وسَّعت نطاق مبادراتها مؤخراً في الأسواق الواعدة، مثل روسيا والصين والهند ودولة الإمارات العربية المتحدة، وباتت تنظّم مزادات ومعارض ناجحة في بكين ومومباي ودبي.



