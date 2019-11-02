الإيطاليون أنفقوا 72.5 مليار يورو على الثقافة العام الماضي

أنسامد - 2 نوفمبر /تشرين الأول - قالت جمعية فيدركولتشر يوم الخميس إن الإيطاليين أنفقوا 72.5 مليار يورو على الثقافة العام الماضي بإرتفاع بنسبة 2.4 ٪ عن عام 2017.



وقد شكل الإنفاق الثقافي حوالي 6.7٪ من إجمالي إنفاق الأسر في عام 2018 ، وفقًا لما ذكرته Federculture في تقريرها السنوي الخامس عشر بعنوان الأعمال الثقافية والسياسات والشبكات والكفاءات.



تم تقديم التقرير في روما بحضور وزير الثقافة داريو فرانشيشيني.



وقال التقرير إن إنفاق الأسر على الثقافة انخفض بنسبة 4.6 ٪ بين عامي 2008 و 2013 ، وهي أسوأ سنوات الأزمة الاقتصادية ، في الوقت الذي انخفض فيه الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6 ٪ وارتفع إجمالي الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 1 ٪.



منذ عام 2013 ، من ناحية أخرى ، ارتفع الإنفاق الثقافي بنسبة 13.4 ٪ عن العام الماضي ، مقارنة بالزيادة الإجمالية في الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 8.8 ٪ وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.9 ٪.



