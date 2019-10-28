افتتاح منزل أثري يعود لعام 79 للميلاد في إيطاليا

أنسامد - 28 أكتوبر /تشرين الأول - افتتح أحد أكثر البيوت الرومانية نبلا وجمالا للزوار بعد 30 عاما من الترميمات في متنزه هيركولانيوم الأثري في جنوب إيطاليا.



وغرقت بلدة هيركولانيوم الساحلية الأثرية تحت حمم بركان انفجر في المنطقة عام 79 للميلاد قبل أن يتم اكتشافها على مراحل بدءا من عام 1709، لكن هذا المنزل الروماني تم اكتشافه عام 1938 ليصبح الآن بامكان الزوار وعشاق التاريخ زيارته.



ويحتوي المنزل الأثري على ديكورات متنوعة من الفسيفساء استخدمت قديما لتبريد حرارة الطقس، بالإضافة إلى لوحات جدارية بديعة بجانب طاولة رخامية وُضعت بدقة لجذب ضوء الشمس.



