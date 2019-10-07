المدن الفنية الايطالية و سياحة الخريف

انسامد - 7 اكتوبر - تشرين اول - ستكون المدن الفنية الإيطالية هي أبطال خريف السياحة: ما يقرب من واحد من اثنين من الايطاليين يعتزم زيارة واحدة من تلك المدن. ويعتقد الزوار أنه من الضروري قضاءأكثر من 3 ليال لزيارة واحدة.



يظهر من مرصد كونفيوريسمو كونفكوميسمو الذي تم إنشاؤه بواسطة معهد بيبولي و الذي قام باستطلاع لراي الايطاليين ان الرقم القياسي الشهري لثقة المسافر الإيطالي في سبتمبر يسجل 69 نقطة.



أكثر من ثلاثة من أصل عشرة إيطاليين يقضون عطلتهم السنويةالرئيسية في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر: السبب الرئيسي هو أن كل شيء أكثر هدوءًا ويمكنك السفر بميزانية محدودة.



و لا تزال المتاحف والمعارض الفنية هي الدافع للسفر.



لا يزال الطعام والنبيذ وإمكانية زيارة القرى والقلاع القريبة مهمة ، مما يثبت أن الوجهات الثقافية العظيمة تعيد إطلاق المنطقة بأكملها ، إذا كانت قريبة من وسائل المواصلات .



أول ثلاث وجهات المذكورة هي فلورنسا وروما والبندقية. من بين الوجهات الأجنبية ، يفضل الإيطاليون إسبانيا والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وفرنسا.



