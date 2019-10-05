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رفاهيّة - فنون
مهرجان روما السينمائي، فيلم"أفضل فيلم في السنة The Irishman:
    أنسامد - 5 أكتوبر/ تشرين الأول - أعلن أنطونيو موندا ، المدير الفني لمهرجان روما السينمائي الرابع عشر عن تشكيلة المهرجان الكاملة خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة في قاعة باركو ديلا ميوزيكا ، مع رئيسة مؤسسة روما للسينما ، لورا ديلي كولي.

    وقال أن أحد أكثر الأفلام المرتقبة هو فيلم مارتن سكورسيزي The Irishman ، والذي وصفته موندا بأنه "أفضل فيلم في السنة".

    وقال "إنها نوع من الملحمة الإجرامية مع وجود الكثير من التاريخ الأمريكي في الخلفية ، مثل اغتيال كينيدي وفضيحة ووترغيت".

    يستمر مهرجان الأفلام في عرض أفضل ما في السينما العالمية كل عام ، ويرجع ذلك في جزء منه إلى شكله الذي يسمح بعرض الأفلام التي ليست بالضرورة من العروض الأولى في العالم.

    يضم مهرجان هذا العام 19 مديرة بالإضافة إلى التركيز على الموسيقى ، من نيجرامارو إلى بافاروتي ، والأدب مع مواضيع مرتبطة بالهجرة والبيئة.

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