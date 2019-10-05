مهرجان روما السينمائي، فيلم"أفضل فيلم في السنة The Irishman:

أنسامد - 5 أكتوبر/ تشرين الأول - أعلن أنطونيو موندا ، المدير
الفني لمهرجان روما السينمائي الرابع عشر عن تشكيلة المهرجان
الكاملة خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة في قاعة باركو ديلا
ميوزيكا ، مع رئيسة مؤسسة روما للسينما ، لورا ديلي كولي.
وقال أن أحد أكثر الأفلام المرتقبة هو فيلم مارتن سكورسيزي The
Irishman ، والذي وصفته موندا بأنه "أفضل فيلم في السنة".
وقال "إنها نوع من الملحمة الإجرامية مع وجود الكثير من التاريخ
الأمريكي في الخلفية ، مثل اغتيال كينيدي وفضيحة ووترغيت".
يستمر مهرجان الأفلام في عرض أفضل ما في السينما العالمية كل عام ،
ويرجع ذلك في جزء منه إلى شكله الذي يسمح بعرض الأفلام التي ليست
بالضرورة من العروض الأولى في العالم.
يضم مهرجان هذا العام 19 مديرة بالإضافة إلى التركيز على الموسيقى
، من نيجرامارو إلى بافاروتي ، والأدب مع مواضيع مرتبطة بالهجرة
والبيئة.