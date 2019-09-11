إفتتاح أول معرض ل "أندريا ديل فيروتشيو" في الولايات المتحدة

أنسامد - 11 سبتمبر /آب - تشارك أعمال أندريا ديل فيروتشيو ، Andrea del Verrocchio أحد أعظم فنانين عصر النهضة ومعلم ليوناردو وبيروجينو، في المعرض الوطني للفنون في واشنطن - وهو المعرض الوطني الأول من نوعه في الولايات المتحدة - والذي سيعرض حوالي 50 تحفة فنية رئيسية بما في ذلك اللوحات والمنحوتات والرسومات في الفترة من 15 سبتمبر إلى 12 يناير. قام بتنظيم معرض " Verrocchio: Sculptor and Painter of Renaissance Florence " مؤسسة ستروزي ومتحف بارجيلو الوطني في فلورنسا، الذي استضاف نسخة أكبر من المعرض من مارس إلى يوليو.



يختتم المعرض موسما من المعروضات في معرض NGA المخصص للفن الإيطالي مع ثلاثة معارض عن عصر النهضة في إيطاليا.



وقال السفير الإيطالي لدى الولايات المتحدة أرماندو فارتشيو في حفل الافتتاح "يمثل هذا المعرض علامة فارقة أخرى بالتعاون مع المعرض الوطني للفنون" وقال كايوين فيلدمان ، مدير المعرض الوطني للفنون "رجل عصر النهضة أندريا ديل فيروتشيو، كان فنانا رائدا متعدد المواهب تميز بالبراعة"