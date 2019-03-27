مزاد الالماس في تورينو يحقق مليون يورو

انسامد - 27 مارس - اذار - انتهي بالامس المزاد الذي اقيم في جراند اوتيل تورينو علي العديد من القطع الماسية الثمينة الرائعة الجمال و كان علي رأسها 3 قطع من تصميم است بولافي Aste Bolaffi ,و هي خاتم من الياقوت الازرق سيلان ( 18.39 قيراط) مع الالماستين المثلثتين علي جانبي الياقوت (3.85 قيراط ) و قد بيع ب 131 الف يورو بالاضافة الي خاتم اخر من الماس الاوروبي القديم (8.24 قيراط) و الالماسة دائرية لا يحيط بها اي اطار (5.70 قيراط) ثمنه 37.500 يورو بالاضافة الي قلادة من الالماس (23 قيراط) ثمنه 30 الف يورو.



و قد بيع ايضا في اطار المزاد مجموعة من الخواتم و بروش و اقراط و سوار يحتوي علي زخارف طبيعية و سوار اخر رائع يعود لثلاثينيات القرن الماضي ذو شكل هندسي من البلاتين مرصع بالماسات الاوروبية القديمة الدائرية ( 19 قيراط) و اقراط متدلية مع ماسات ( 18 قيراط) و لالئ تعود لخمسينيات القرن الماضي و هناك اخيرا مجموعة عيسي البيسولا قلادة من الذهب الاصفر و التورمالين الاخضر و في النهاية قلادة امبرتو ماستروياني يتدلي منها دلاية دائرية مزينة باشكال ميكانيكية.



و قد بلغ مجموع المبيعات في هذا المزاد حوالي مليون يورو