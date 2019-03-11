معرض لفن التصوير في تورينو من 3 الي 5 مايو القادم

انسامد - 11 مارس - اذار - يعقد في الفترة من 3 الي 5 مايو القادم بمبني البورصة القديمة معرضا للصور الفوتوغرافية تحت عنوان " ذي فير..ابيض و اسود" و هو من تنظيم روبرتو كاسيراجي و باولو رمبيني و هما من منظمي الاحداث الثقافية في تورينو مثل ارتيسيما و معارض اخري.



و يشارك في هذا المعرض 36 صالة عرض ايطالية لكل منها مساحة محددة.



و يقول كاسيراجي رامبيني " تعتبر الصورة ثورة ذكية .. فقد اصبحنا اليوم مجتمع الصور و التنوع التعبيري .



و يؤكد المنظمون : لم تكن فكرة اقامة المعرض في تورينو و في شهر مايو تحديدا اختيارا عشوائيا ..خاصة و ان مدينة تورينو تعج بالافكار و الابحاث و ان اختيار شهر مايو و ليس نوفمبر لانه شهر الفنون لتوسيع رقعة هذا الحدث الثقافي بعد التوصل لتفاهمات مع الادارة المحلية و المؤسسات البنكية.



ويشيرون الي ان اقامة هذا المعرض هو اسلوب لتكريم فن التصوير الفوتوغرافي الذي شهد بداياته منذ 180 عاما في فرنسا سنة 1839.



