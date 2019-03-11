Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
رفاهيّة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

رفاهيّة - فنون
معرض لفن التصوير في تورينو من 3 الي 5 مايو القادم
    انسامد - 11 مارس - اذار - يعقد في الفترة من 3 الي 5 مايو القادم بمبني البورصة القديمة معرضا للصور الفوتوغرافية تحت عنوان " ذي فير..ابيض و اسود" و هو من تنظيم روبرتو كاسيراجي و باولو رمبيني و هما من منظمي الاحداث الثقافية في تورينو مثل ارتيسيما و معارض اخري.

    و يشارك في هذا المعرض 36 صالة عرض ايطالية لكل منها مساحة محددة.

    و يقول كاسيراجي رامبيني " تعتبر الصورة ثورة ذكية .. فقد اصبحنا اليوم مجتمع الصور و التنوع التعبيري .

    و يؤكد المنظمون : لم تكن فكرة اقامة المعرض في تورينو و في شهر مايو تحديدا اختيارا عشوائيا ..خاصة و ان مدينة تورينو تعج بالافكار و الابحاث و ان اختيار شهر مايو و ليس نوفمبر لانه شهر الفنون لتوسيع رقعة هذا الحدث الثقافي بعد التوصل لتفاهمات مع الادارة المحلية و المؤسسات البنكية.

    ويشيرون الي ان اقامة هذا المعرض هو اسلوب لتكريم فن التصوير الفوتوغرافي الذي شهد بداياته منذ 180 عاما في فرنسا سنة 1839.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    مع إقتراب الصيف ، 6 من أصل 10 إيطاليين مهووسون بالرياضة

    ألبوم الصور