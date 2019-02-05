اقدم معرض للفن الحديث في ايطاليا يعود لبولونيا

انسامد - 5 فبراير - شباط - عاد إلى بولونيا معرض ارتي فير و هو اقدم معرض للفن الحديث في ايطاليا و الذي بدا من الاول من فبراير شباط و استمر اربعة ايام حتي الامس. و من السمات التي ميزت معرض هذا العام الابتكار والتجديد حيث الدورة انتهت الدورة (43 / أ) و التي قدمت العديد من الافكار الجديدة بدئا من الرسوم التوضيحية و مرورا ببرنامج المعرض ومفاجأته للزوار.



وكما هو الحال دائما ،توافد علي المعرض اعداد كبيرة من الزوار خاصة و ان هذا المعرض يتميز بشكل خاص بالمحافظة علي الطابع الايطالي كما ياخذ في الاعتبار كذلك معيار الجودة الدولية. وقد تم استحداث قواعد غير مسبوقة للاتفاق مع العارضين حيث طالبوا المعرض بالتعاقد مع عدد محدود من الفنانين بالاضافة الي توزيع الاعمال علي حامل اللوحات ليس اكثر من ثلاثة اعمال علي الحوامل المتوسطة و الصغير و 6 اعمال علي الاكثر علي الكبيرة..مما زاد من تحميل العروض علي الحوامل الفردية.



و تميز معرض هذا العام بخمسة مشاريع ضخمة بالاضافة الي المعروضات المنتقاة بمنتهي العناية في القسم الرئيسي و قسمي التصوير و الرسوم المتحركة: اول هذه المشروعات ..معرض ديفيد فيرري تحت اسم " الوجوه و الخلفيات..فقط" و الذي قدم معروضات تنتمي لمجموعات عامة و اخري تابعة لمؤسسات خاصة في بولونيا و ايميلي روماني.



اما المشروع الثاني ..فهو عبارة عن برنامج عمل تحت رعاية سيلفيا فانتي تم تطبيقه داخل المعرض و امتد بانشطته الي المدينة التي تضم المعرض للتعريف به.



فيما يتعلق بالمشروع الثالث ..فهو خاص بالمعامل التربوية التابعة لمؤسسة جولينيللي و هذه بحثت في العلاقة بين الفن و العلم.



و المشروع الرابع..تلخص في حلقة نقاشية حول مجلة فلاش ارت .



بالنسبة للمشروع الخامس و الاخير فهو كان عبارة عن صالون الفنان المعاصر فلافيو فافيللي تحت عنوان " هنا ..الان "و هو اهداء من الفنان لجميع زوار المعرض.



