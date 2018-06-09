قناع مومياء خشبي متعدد الألون في مزاد سوثبي

أنسامد - 9 يونيو/حزيران/ - من المنتظر أن يعرض في مزاد سوثبي في العاصمة البريطانية لندن - في الثالث من يوليو المقبل - قناع مومياء خشبي متعدد الألوان من الأسرة الحادية والعشرين والثانية والعشرين، من 1075 إلى 716 قبل الميلاد.



ويعرض القناع في هذا المزاد بمبلغ 100,000 - 150,000 جنيه إسترليني.



ويبلغ طول القناع 24.2 سم ومحفور في خشب صاف ناعم، ويتميز بوجه بيضوي مع شفاه محددة بشكل عميق مستدير في الزوايا وأنف مستقيم، وعيون على شكل اللوز مع حواجب طويلة.



أما ألوان العين فهي من الأزرق والأبيض وحدقة العين زجاجية وغائرة قليلا باللون الأسود.



