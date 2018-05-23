قلعة برونيليسكي في فلورنسا للبيع

أنسا / روما / 21 مايو / أعلنت وكالة ليونارد لوكشري للعقارا
ت أنه تم عرض قلعة أوليفيتو في كاسلفورينتينو بالقرب من فلورنسا و
التي قام بتصميمها فليبو برونيليسيكي - حسبما قال الخبير ماسيمو
ريتشي - للبيع .
وأوضح رئيس الوكالة ديميتري كورتي " إنها واحدة من أرقي العقارات
التي شهدناها على الإطلاق " ويمكن متابعتها على الرابط التالي :
(http://www.lionard.it/antico-castello-vendita-firenze.html).
وتضم القلعة أربعة أبراج وساحات يمكن التجول من خلالها حول
المبني كله . وتعد القلعة جزء من عقار يضم 25 مزرعة و قرية تضم
فيلا من القرن الثامن عشر و كنيسة داخل الغابة بمساحة داخلية
إجمالية 35 الف متر مربع ، فضلا عن 1200 هكتار من الأراضي الزراعية
تضم أشجار الكروم و الزيتون و أشجار الغابات .
وتمتلك القلعة أسرة بوتشي النبيلة و التي استضافت على مدار القرون
مجموعة كبيرة من الشخصيات الهامة من بينها البابا ليو و البابا
كيلمنت السادس و البابا بول الثالث فرانيس . و من بين كبار الضيوف
أيضا لورينزو دي ميديتشي ( لورينزو العظيم ) و الجراند دوك أوف
توسكاني فيرناندي الثالث و الملك فيتوريو إيمانويل الثالث .
وفي عام 1944 ، أستخدمت القلعة كمركز قيادة عسكرية للجنرال مارك
كلارك و هو أحد كبار الضباط الأمريكيين خلال الحرب العالمية
الثانية أثناء عملية تحرير إيطاليا .
ويرجع تاريخ بناء القلعة إلى عام 1424 عندما كانت دومو ' قبة '
فلورنسا في مراحل البناء الأولي . ويعتقد ماسيمو ريتشي - و هو
واحد من أهم الخبراء في معمار برونيليسكي - أنه تم بناء
القلعة من خلال مشروع لبرونيليسكي ، وفقا لما أورده في دراسة نشرت
قبل أربعة أعوام مضت .
ووفقا لريتشي فإن المهندس الرائع من عصر النهضة كان هو الخبير
الوحيد في بناء التحصينات العسكرية في تلك الفترة .
وعلاوة على ذلك فإن القلعة التي تشبه إلى حد ما فيلا ميدتشي '
لا بيترايا ' والتى تعزي بالفعل إلى برونيلسيكى هي مبنية من الطوب
وليس من الحجر
وهو مادة مبتكرة تماما و كانت تستخدم وقت برونليسكي في بناء قبة
كاتدرائية سانتا ماريا ديل فيوري في فلورنسا . و هي المعروفة باسم
دومو . و فضلا عن أنه تم بناء عدد من الأبنية داخل الحصن بطريقة
مماثلة تماما لأسلوب برونيلسكي ، و لم يكن هناك حينها من يستيطيع
أن يقلد أسلوبه حسبما قال ريتشي .
ووفقا لما قاله الخبير ، فإن ا لدليل القاطع هو المعرض الغريب الذي
أقيم على نظام نصف القبة و الذي كان من الممكن أن ينهار لو لم يكن
رجل عظيم كبرونيلسيكي هو الذي و ضع تصميمه في واحدة من أعماله '
المستحيلة ' .
وفي النهاية ، فإن شقيق الرجل الذي أصبح فيما بعد مالكا للقلعة ،
جيوفاني دي أنتونيو بوتشي ، قد وفر مواد البناء - الجير والرمل -
لبناء القبة ، فيما يعد تأكيدا على أنه كانت هناك اتصالات مباشرة
بين عائلتي بوتشي و برونيليسكي ، حسبما يقول ريتشي .