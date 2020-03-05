مانجو يطلق مجموعة ربيع و صيف 2020 للمرأة الكيرفي

انسامد - 5 مارس - اذار - أطلق بيت الازياء الشهير مانجوالحملة الخاصة بمجموعة ربيع وصيف 2020 تحت شعار " هذه هي القوة" وهي رسالة مباشرة إلى النساء الكيرفي لاستعادة قوتهن الأصلية ، التي يمتلكنها.



في هذه المناسبة ، اعتمدت العلامة التجارية على مجموعة من عارضات الازياء الشهيرات مثل جورجيا برات و سابينا كارلسون و كلويه فيرو و اوليفيا ويلسون و ايفا كاي و لوفيزا و سابييو لورينا دوران حيث لكل منهن أسلوبها والقيم الخاصة بها.



تتضمن المجموعة الجديدة مطبوعات زهرية في كل نوع ، والذي يكون الأمير هو الفستان مرة أخرى. سيكون صيفًا مليئًا بالألوان والأقمشة الزاهية مثل البوبلين والكتان والتفتا الممزوج بالجورجيت والبيتيست ومنمق بالتطريز.



تحظى البدلة بأهمية كبيرة من خلال الظهور بألوان كثيرة ، بما في ذلك ظلال الباستيل. والجديد هو أن العلامة التجارية ستوفر هذا الموسم إمكانية تخصيص تي شيرت وسترة جينز مع شعار الحملة على شبكة الإنترنت.



الهدف من خط انتاج المسمي فيوليتا من مانجو هو تصمصم الملابس للمرأة الكيرفي حسب اخر صيحات الموضة . يتمثل مفتاح هذا المشروع ، لذي تم إطلاقه في يناير 2014 ، في لفت الانتباه إلى التفاصيل الفنية للنموذج والحجم وإمكانية تقديم مجموعة علي درجة عالية من الجودة لأي وقت من اليوم.



