موسكو:112 شركة إيطالية في معرض الازياءالأكثر أهمية

انسامد - 26 فبراير - شباط - يقام حاليا في موسكو اكبر عرض للازياء
تشارك فيه مجموعة ايمي للموضة الايطالية تشارك به 112 علامة من
المتنافسين حول شعار صنع في ايطاليا في اطار عرض مجموعة موسكو
بريميير .
بدا العرض في 24 فبراير و ينتهي في 27 تحت شعار الموضة الايطالية
لتحقيق التواجد الايطالي علي ساحة الموضة في الاسواق الروسية و
الدول القريبة منها .
و يعتبر هذا العرض مجموعة موسكو بريمير لهذا الموسم الاكثر اهمية
علي الساحة الروسية و اوروبا الشرقية و هي الدورة 34 و يقام في
مركز موسكو للمعارض و يقدم عروضا للنساء و الرجال و الاطفال و يعرض
في اطاره اكثر من 1300 مجموعةتمثل 30 بلد .
و يقول رئيس مجلس ادارة مجموعة ايمي البيرتو ساشيوني نحن نعلم جيدا
الصعوبات التي تسود الاسواق في روسيا و طبيعة الاستهلاك الداخلي و
لكننا متاكدون ان الاسواق في روسيا و في الدول المجاورة متاحة
للمنتجات الايطالية .
و يؤكد فرانشيسكو بينسابين مدير فرع موسكو لوكالة التجارة
الايطالية انه منذ عام 2019 تاتي ايطاليا في المركز الثاني كدولة
مصدرة للموضة الي روسيا خاصة و ان المنتجات المصنوعة في ايطاليا
تعتبر مرادفا للنوعية الممتازة و يبحث عنها المستهلكون.
و يشير الي ارتفاع طفيف في الجمارك يصل الي 2.2 في المائة علي
واردات الملابس و الاكسسوارات من ايطاليا مقارنة بالعام الماضي و
اكد ان حجم الاعمال في 2019 وصل الي 1.5 مليار يورو بمعني اخر تحتل
8.3 في المائة من السوق الروسي مع ضرورة توسيع رقعة هذا السوق و
الوصول لابعد من العاصمة و تاكيد وجود الموضة الايطالية بشكل اكبر.