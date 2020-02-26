موسكو:112 شركة إيطالية في معرض الازياءالأكثر أهمية

انسامد - 26 فبراير - شباط - يقام حاليا في موسكو اكبر عرض للازياء تشارك فيه مجموعة ايمي للموضة الايطالية تشارك به 112 علامة من المتنافسين حول شعار صنع في ايطاليا في اطار عرض مجموعة موسكو بريميير .



بدا العرض في 24 فبراير و ينتهي في 27 تحت شعار الموضة الايطالية لتحقيق التواجد الايطالي علي ساحة الموضة في الاسواق الروسية و الدول القريبة منها .



و يعتبر هذا العرض مجموعة موسكو بريمير لهذا الموسم الاكثر اهمية علي الساحة الروسية و اوروبا الشرقية و هي الدورة 34 و يقام في مركز موسكو للمعارض و يقدم عروضا للنساء و الرجال و الاطفال و يعرض في اطاره اكثر من 1300 مجموعةتمثل 30 بلد .



و يقول رئيس مجلس ادارة مجموعة ايمي البيرتو ساشيوني نحن نعلم جيدا الصعوبات التي تسود الاسواق في روسيا و طبيعة الاستهلاك الداخلي و لكننا متاكدون ان الاسواق في روسيا و في الدول المجاورة متاحة للمنتجات الايطالية .



و يؤكد فرانشيسكو بينسابين مدير فرع موسكو لوكالة التجارة الايطالية انه منذ عام 2019 تاتي ايطاليا في المركز الثاني كدولة مصدرة للموضة الي روسيا خاصة و ان المنتجات المصنوعة في ايطاليا تعتبر مرادفا للنوعية الممتازة و يبحث عنها المستهلكون.



و يشير الي ارتفاع طفيف في الجمارك يصل الي 2.2 في المائة علي واردات الملابس و الاكسسوارات من ايطاليا مقارنة بالعام الماضي و اكد ان حجم الاعمال في 2019 وصل الي 1.5 مليار يورو بمعني اخر تحتل 8.3 في المائة من السوق الروسي مع ضرورة توسيع رقعة هذا السوق و الوصول لابعد من العاصمة و تاكيد وجود الموضة الايطالية بشكل اكبر.



