برادا تطلق الحملة الدعائية لمجموعتها الجديدة

أنسامد - 16 فبراير /شباط - أطلقت دار الأزياء الإيطالية "برادا" الحملة الإعلانية الجديدة لمجموعة ملابس السيدات لموسم الربيع والصيف، والتي تعكس الجانب الأنثوي الذي يعد مصدرًا لا ينضب للإلهام عند مصصمة الازياء الايطالية ميوشيا برادا.



وجاءت الحملة الاعلانية لبرادا بسلسلة من الاختصارات تكون الأحرف الأولى لكلمة برادا، تقدم كل منهم عرضا لفكرة برادا.



قام بتصوير الحملة الاعلانية جيمي هاوكسورث الذي ابدع في استخدام فن التصوير وانتقل من الأسود والأبيض إلى الالوان، من الصورة الصغيرة إلى الصورة الكاملة ومن عفوية الاداء إلى المزيد من الأشكال الكلاسيكية.



