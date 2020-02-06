إيطاليا ترصد هبوطا فى مبيعات الأزياء بسبب "كورونا"

أنسامد - 6 فبراير /شباط - قال مسؤول في قطاع صناعة الملابس والأزياء الإيطالي اليوم الثلاثاء إن القطاع يتوقع تراجعا في الأرباح بنسبة 1.8% في النصف الأول من العام الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد الذي سيؤثر على المبيعات وحذرت شركة صناعة الحلي الدنمركية باندورا من أن الأعمال في الصين وصلت لحد التوقف.



وقالت أيضا بعض أبرز الماركات إنها أغلقت متاجرها في الصين، أكبر سوق في العالم لمنتجات الرفاهة، مما زاد المخاوف من أن القطاع قد يتكبد خسائر فادحة في المبيعات إذا لم يتم احتواء المرض سريعا.



وقال كارلو كاباسا رئيس الغرفة التجارية للأزياء في إيطاليا إن انتشار المرض سيتسبب في انخفاض عائدات القطاع الإيطالي بنسبة 1.8 بالمئة في الأشهر الستة الأولى من العام، أغلبه في الربع الأول.



وتأتي إيطاليا في المرتبة الثانية مباشرة لفرنسا بين الدول الأوروبية في مبيعات السلع الكمالية وبها مقرات علامات تجارية كبرى وشهيرة مثل برادا وأرماني ومونكليه. وحقق القطاع عائدات وصلت إلى 90 مليار يورو في العام الماضي بما يمثل نحو خمسة بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وفقا لبيانات الغرفة التجارية للأزياء في إيطاليا.



وقال كاباسا "التأثير الاقتصادي الكامل لا يمكن تقديره بعد لكن سنكون محظوظين إذا حقق القطاع نموا نسبته واحد بالمئة هذا العام".



