كيت موس وجه ايرمانو سكيرفينو لعروض ربيع و صيف 2020

انسامد - 24 ديسمبر - كانون الاول - وقع الاختيار علي كيت موس لتصبح بطلة بيت ازياء الايطالي ايرمانو سكيرفينو للعروض الجديدة لربيع / صيف 2020.



قدمت عارضة الأزياء جلسة تصوير في لندن حيث تم تسريب لقطات بالأبيض والأسود للمصورين لويجي اند لانجو تركز الصور التي تم إعدادها في الاستوديو على النظرة إلى كيت موس و جاذبيتها وعلى تفسيرها لأهم العناصر في المجموعة التي تعكس البساطة والأناقة و تهدف إلى التأكيد على التأثير البصري القوي للغاية لجمال الإناث .



يقول ايرمانو سكرفينو انه لطالما حلم بالتعامل مع كيت خاصة و انه يحبها كثيرًا و يعتبرها دائمًا أيقونة للأزياء و انا سعيد جدا لانها ستقوم بتمثيل ملابسي فهي لحظة فارقة بالنسبة لي حيث انني بحاجة إلى المزيد فهي أيقونة نموذج "..



و قال مختتما كلامه ان الحملة ستظهر في الصحافة الدولية التي تبدأ في فبراير.



