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عودة الرجال الي عروض الازياء المنفصلة في ميلانو يناير 2020
    انسامد - 10 ديسمبر - كانون الاول - قررت مجموعة N21 تخصيص عروض ازياء للرجال منفصلة عن عروض النساء اعتبارا من يناير 2020 في اسبوع موضة ميلانو للرجال خلافا علي ما كانت تعتمده منذ سبتمبر 2019 لعرض ربيع و صيف 2020.

    و يقول مدير و مصمم المجموعة اليساندرو ديللاكوا ان الرجوع في قرارا العرض المشترك يعكس رغبة المجموعة في منح مساحة و تأكيد اكبر للعنصر الانساني المتنامي بشكل كبير و يشكل قوة كبيرة للمجموعة .

    و يعكس ايضا القرار الرغبة في اتخاذ اسلوب جديد يعطي الاهمية لمجموعات الازياء الرجالية في ميلانو و التي تسير في نفس الطريق .

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