عودة الرجال الي عروض الازياء المنفصلة في ميلانو يناير 2020

انسامد - 10 ديسمبر - كانون الاول - قررت مجموعة N21 تخصيص عروض
ازياء للرجال منفصلة عن عروض النساء اعتبارا من يناير 2020 في
اسبوع موضة ميلانو للرجال خلافا علي ما كانت تعتمده منذ سبتمبر
2019 لعرض ربيع و صيف 2020.
و يقول مدير و مصمم المجموعة اليساندرو ديللاكوا ان الرجوع في
قرارا العرض المشترك يعكس رغبة المجموعة في منح مساحة و تأكيد اكبر
للعنصر الانساني المتنامي بشكل كبير و يشكل قوة كبيرة للمجموعة .
و يعكس ايضا القرار الرغبة في اتخاذ اسلوب جديد يعطي الاهمية
لمجموعات الازياء الرجالية في ميلانو و التي تسير في نفس الطريق .