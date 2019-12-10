عودة الرجال الي عروض الازياء المنفصلة في ميلانو يناير 2020

انسامد - 10 ديسمبر - كانون الاول - قررت مجموعة N21 تخصيص عروض ازياء للرجال منفصلة عن عروض النساء اعتبارا من يناير 2020 في اسبوع موضة ميلانو للرجال خلافا علي ما كانت تعتمده منذ سبتمبر 2019 لعرض ربيع و صيف 2020.



و يقول مدير و مصمم المجموعة اليساندرو ديللاكوا ان الرجوع في قرارا العرض المشترك يعكس رغبة المجموعة في منح مساحة و تأكيد اكبر للعنصر الانساني المتنامي بشكل كبير و يشكل قوة كبيرة للمجموعة .



و يعكس ايضا القرار الرغبة في اتخاذ اسلوب جديد يعطي الاهمية لمجموعات الازياء الرجالية في ميلانو و التي تسير في نفس الطريق .



